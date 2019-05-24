Heidi Trabzon’da

Johanna Spyri’nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler’in çevirisini yaptığı “Heidi” oyununun yönetmenliğini, Ersin Ayhan üstleniyor. Oyun, bugün saat 11.00’de, yarın ve 26 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te, 27 Mayıs Pazartesi günü ise saat 11.00’de Haluk Ongan Sahnesi’nde izlenebilecek. TDT, ayrıca “Kılçık Mahallesi” oyununu da sahneleyecek. Nilbanu Engindeniz’in yazdığı, Mert Hürol’un yönettiği oyun 28 ve 29 Mayıs saat 11.00’de Haluk Ongan Sahnesi’nde çocuk izleyicileriyle buluşacak.