'Her dizi konsolosluk'

Yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Türkiye’de dizi film sektörünün önemli bir atak yaptığını belirterek, hiçbir sektörün başaramadığını Türk dizilerinin başardığını söyledi. Türkiye’de dizi sektörünün de son yıllarda büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Saçıntı, yerli yapımların yurt dışında dikkat çekici başarılar elde ettiğini söyledi. Saçıntı, Türk dizilerini de konsolosluklara benzeterek dizi ve sinema sektörü ile ilgili konuştu.

DÜNYA İLE YARIŞIRIZ

Saçıntı, Türkiye’de önemli sanatçılar yetiştiğini dile getirerek, “Senaristlerimiz, yönetmenlerimiz, oyuncularımız dünyayla yarışır. Dünyadan eksik bir tarafı yok. Yetenek olarak zeka olarak bunu da defalarca kanıtladılar.” değerlendirmesinde bulundu.

Dilin toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki yerine de işaret eden Yönetmen Saçıntı, şöyle konuştu: “Nasıl ki yurt dışında Türk konsoloslukları var dizilerimiz, tiyatrolarımız da bizim Türkçe konsolosluğumuz. Gerçekten Türkçe ve dil bu kadar önemli hatta ve hatta bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’ndan bile daha önemli ve gerekli önemin verilmesi lazım. Türkçeyi oraya ulaştıran yayan bizim dizilerimiz bizim tiyatrolarımız, gidebiliyorsa bizim sinemamızdır.”

Teknolojinin ucuzlaması ve internetteki paylaşım mecralarının artmasıyla büyük bir fırsat eşitliği doğduğunu dile getiren Müfit Can Saçıntı, şunları kaydetti:

HİKAYE ÇOK ÖNEMLİ

“Teknoloji ve internet, belki tarihin hiçbir döneminde olmayacak kadar bir fırsat eşitliği getirdi. Gençler bunu güzel değerlendirsinler. Ama önemli olan her zaman içeriktir. Anlatacak bir hikayen varsa hiç kimseye boyun eğmek, dil kırmak, ağız bükmek zorunda değilsin. Bugün gençlerin cebindeki telefonların kamerası bizim 6 yıl önceki Mandıra Filozofu’nu çektiğimiz kameraların iki katı daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Bunların kıymetini bilsinler. Sadece öz çekim yapmak yerine güzel içerikli ürünler üretip hemen internetten halka ulaşsınlar. Kimseye ihtiyaçları yok. Bir an evvel harekete geçsinler.”