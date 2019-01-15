Her haliyle örnek hizmetiyle öncü

Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda gerçekleştirilen törene Okay’ın yakınlarının ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı da katıldı. Törende konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Okay İstanbul beyefendilerinden biriydi. Haliyle örnek, hizmetiyle öncüydü. Eserleri bize yeni dünyalar açtı” dedi.