Her haliyle örnek hizmetiyle öncü
Eğitimci, yazar Orhan Okay, vefatının 2. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.
Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda gerçekleştirilen törene Okay’ın yakınlarının ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı da katıldı. Törende konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Okay İstanbul beyefendilerinden biriydi. Haliyle örnek, hizmetiyle öncüydü. Eserleri bize yeni dünyalar açtı” dedi.
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