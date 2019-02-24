‘Herkes için yaşanabilir bir dünyanın’ belgeleri
Sadık Albayrak’ın ‘Eski İstanbul’da Sosyal Hayat ve Çevre’ kitabı, çevre bilincini orijinal belgelerle ortaya koyuyor. Kitabın yeni baskısı Türkçe-İngilizce ve Arapça olarak yapıldı.
- BEDİR ACAR
Fransız yazar Montaigne (1533-1592), meşhur ‘Denemeler’ adlı eserinde ‘Türklerin hayvanlar için bile vakıf ve hastaneleri vardır’ diyerek İstanbul’dan ve Osmanlı coğrafyasından övgüyle bahseder.
Gerçekten de bir vakıf medeniyeti olan Osmanlı, Afrika’dan, Balkanlara kadar insanlığa hizmet eden vakıfların yanısıra hayvan hakları ve çevre için de sayısız vakıf kurdu. Osmanlı’nın bu göz kamaştırıcı medeni tavrına dikkat çeken gazeteci-yazar Sadık Albayrak’ın ‘Eski İstanbul’da Sosyal Hayat ve Çevre’ adlı eseri işte bu bilincin altını çizen bir çalışma. İstanbul Müftülüğü bünyesinde yer alan ‘Şeri Siciller Arşivi’ndeki İstanbul’la ilgili insan, hayvan ve çevre konularındaki 41 orijinal belge ihtiva eden kitap, Türkçe-İngilizce ve Arapça olarak okurun istifadesine sunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısı kaleme aldığı kitapta, tarihten günümüze İstanbul’u yönetenlerin ve bu şehirde yaşayanların çevre bilinci ve duyarlılığını yakından gösteriyor. Evlerin ve sokakların temizlenmesi, yük hayvanlarına tatil günü, kuşlar için vakıflar ve daha pek çok konudaki düzenlemeler kitapta ele alınan konular arasında.
İSTAÇ’ın katkılarıyla raflardaki yerini alan kitapta, eski İstanbul ve yeni İstanbul farklı açılardan ele alınıyor. Bugünkü toplumsal hayata ve çevre olayına “nostaljik” yapıdan çok, “ekolojik” bir ölçü getirmeyi amaçlayan çalışma, çevrenin insanın ayrılmaz bir parçası olduğu değerlendirmesini öne çıkarıyor.
Albayrak: Türkiye hudutlarını aşan bir eser
“Eski İstanbul’da Sosyal Hayat ve Çevre” kitabının yazarı Sadık Albayrak, eserin Osmanlı toplumunun müslim, gayrimüslim, insan veya hayvan, bütün canlıların hayat tarzlarıyla ilgili belgelerden oluştuğunu söylüyor. Albayrak, “Bu kitap 30 yıllık bir birikimin sonucu’’ diyor ve ekliyor ‘’Binlerce defter içinden derleyerek ortaya koyduğum bir eser oldu. Benim için daha çok medeniyet ve kültürümüze ışık tutması bakımından övünülecek bir şey ve taşıdığı konu ve notlar itibarıyla Türkiye hudutlarını aşan bir eser.” Arap coğrafyasında kültür emperyalizminin sömürü çarklarının hala döndüğü yorumunu yapan Albayrak, “Bu kitap Arapçaya çevirilmekle Arap dünyasına, Arap üniversitelerine ve özellikle Türkiye’nin Afrika’daki açılımına kültür ateşelikleri kanalıyla referans olarak verilmesi gereken bir eserdir” ifadesini kullanıyor. Albayrak, yeni yeni tartışılan hayvan haklarının, Osmanlı’da 17-18. yüzyılda koruma altına alındığına dikkati çekerek, “Bütün canlı haklarına dayalı yaşanılabilir bir dünya için bu kitap ana kaynaktır. Bu bakımdan bence önem ifade eder” diyor.
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