‘Herkes için yaşanabilir bir dünyanın’ belgeleri

Fransız yazar Montaigne (1533-1592), meşhur ‘Denemeler’ adlı eserinde ‘Türklerin hayvanlar için bile vakıf ve hastaneleri vardır’ diyerek İstanbul’dan ve Osmanlı coğrafyasından övgüyle bahseder.

Gerçekten de bir vakıf medeniyeti olan Osmanlı, Afrika’dan, Balkanlara kadar insanlığa hizmet eden vakıfların yanısıra hayvan hakları ve çevre için de sayısız vakıf kurdu. Osmanlı’nın bu göz kamaştırıcı medeni tavrına dikkat çeken gazeteci-yazar Sadık Albayrak’ın ‘Eski İstanbul’da Sosyal Hayat ve Çevre’ adlı eseri işte bu bilincin altını çizen bir çalışma. İstanbul Müftülüğü bünyesinde yer alan ‘Şeri Siciller Arşivi’ndeki İstanbul’la ilgili insan, hayvan ve çevre konularındaki 41 orijinal belge ihtiva eden kitap, Türkçe-İngilizce ve Arapça olarak okurun istifadesine sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısı kaleme aldığı kitapta, tarihten günümüze İstanbul’u yönetenlerin ve bu şehirde yaşayanların çevre bilinci ve duyarlılığını yakından gösteriyor. Evlerin ve sokakların temizlenmesi, yük hayvanlarına tatil günü, kuşlar için vakıflar ve daha pek çok konudaki düzenlemeler kitapta ele alınan konular arasında.

İSTAÇ’ın katkılarıyla raflardaki yerini alan kitapta, eski İstanbul ve yeni İstanbul farklı açılardan ele alınıyor. Bugünkü toplumsal hayata ve çevre olayına “nostaljik” yapıdan çok, “ekolojik” bir ölçü getirmeyi amaçlayan çalışma, çevrenin insanın ayrılmaz bir parçası olduğu değerlendirmesini öne çıkarıyor.