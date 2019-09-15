Farklı bölümlerde çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunan fuarın Plugin Yeni Medya Bölümü, yeni medya, tasarım ve biyo-sanatı bir araya getiren dijital işlerden oluşuyor.

CI bünyesinde 7'inci kez düzenlenen Plugin'de yer alan ve dijital insan yüzlerini gösteren tasarımıyla dikkati çeken "Under1Minute" isimli eser de yoğun ilgi görüyor.

"Under1Minute" çalışmalarıyla katılan Hakan Yılmaz ve Mehmet Ünal, eserin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Dijital sanatçı ve yönetmen Yılmaz, dijital sanatların giderek yaygınlaştığını vurgulayarak, "Görsel sanatlar dijitalleşeli yaklaşık 10 yıl kadar oldu. Resmin artık yeni nesilleri var ama plastik sanatlar, heykel gibi gravür gibi üç boyutlu sanatlar dijitalleşmemişti. Buna en yakın olarak 3 boyutlu yazıcı vardı fakat o da yeterli değildi. Dolayısıyla biz bu eseri bu ihtiyaç dolayısıyla yaptık." dedi.

"TARİHTE BİR İZ BIRAKACAK"

Eserlerinin tarihte bir iz bırakabileceğine inandıklarını ifade eden genç sanatçı, yapay zeka aracılığıyla daha önce var olmamış insan yüzlerini gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu led heykeli yapmamız gerekti. 6 ay kadar bir uğraş sonunda bu heykel yapıldı ve sonra da içerik için bize geldiler. Bu kısımda aslında benim rolüm başladı. İçine kimin suratını koyarsanız onun heykeline dönüşebilen bir heykel aslında bu ama bunun içine var olmuş birinin görselini koymak istemedik. Onun yerine yapay zeka algoritmalarını kullanarak hiç var olmamış ve var olmayacak insanların yüzlerini bilgisayara hayal ettirdik. Bilgisayarın hayallerini aslında eserin içine kattık."

"ESER, ALİ KOÇ'A RAHMETLİ AĞABEYİNİ ANIMSATTI"

Yılmaz, eserin bu kadar çok ilgi görmesini beklemediklerini ifade ederek, "Bu konuda biz de çok şaşkınız. Burada süper bir kalabalık var, çok tatlı insanlar var. Benim anladığım kadarıyla daha çok sosyal medyada yankı buldu eser. Böyle hem önemli sanat severler hem de önemli bloggerlar paylaştı ve bir ilgi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerini en çok heyecanlandıran şeyin Ali Koç'un eseri görmek için özelikle gelmesi olduğunu aktaran Yılmaz, Ali Koç'un yapay zeka görsellerinin içinde bir suratı merhum ağabeyi Mustafa Koç'a benzettiğini söyledi.

"100 KADAR BİLGİSAYARA 50 BİN İNSANIN SURATINI ÖĞRETTİK"

Yazılım geliştirme uzmanı ve deneysel besteci Mehmet Ünal da yeni medya sanatıyla uzun süredir ilgilendiğini belirterek, "2017'de biz ilk projeleri çalışmaya başladık. 100 kadar bilgisayara 50 bin insanın suratını öğrettik. Buradaki görsellerin üretiminde bir algoritma kullanıyoruz. Bu algoritma aslında bir tür rüya görüyor. Bizim öğrettiğimiz insan yüzlerinden yeni insanlar hayal ediyor." diye konuştu.

Ses tarafında da bir başka algoritma kullandıklarını bilgisini veren Ünal, "O kısmında da bu sefer bizim ürettiğimiz sesleri dinleyip, benim yaptığım bestelerden öğrenip müzik yapabiliyor. Ses ve müzik tarafında da bu şekilde çalışıyoruz. Buradaki eserde de bunların birkaçının birlikteliğini görüyorsunuz aslında." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlen çağdaş sanat fuarı bugün sona erecek.