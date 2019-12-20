Hicabi Kırlangıç ‘dost meclisinde’

20.12.2019 02:53 - Güncelleme: 20.12.2019 02:53

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesi, yazar-çevirmen Hicabi Kırlangıç ve dostlarını bir araya getiren bir program düzenledi. Programa katılanlar Prof. Dr. Kırlangıç’ın eserleri ve kişiliği hakkında görüşlerini paylaştı. Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği Başkanlığı da yapan Kırlangıç’ın da bizzat katıldığı programda konuşan TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, “Hicabi Başkan, TYB’nin gerçek emektarlarından birisidir. Kendisi burada yokken bile bizim için var olan biridir. Ne zaman kendisine ihtiyaç duyulursa her zaman hazır ve nazırdır. Kimse ona benzemez, o da kimseye benzemez. Yıllardır birlikte görev yaptık, kimseye bağırdığını, sesini yükselttiğini görmedik. Her zaman sakin, iyimser, yapıcı, birlikte olduğu insanların enerjini artıran bir şahsiyettir” dedi.

Şair Arif Dülger de “Kimseyi zora sokmayan, kimseden bir şey istemeyen, kimseye yük olmayan bir insan tanımak istiyorsanız Hicabi’ye bakınız” diye konuştu.

GÜVEN VEREN ADAM

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Prof. Dr. Gürbüz Deniz de Kırlangıç’ı “Güven veren adam’’ olarak tanımladılar. Şair Mustafa Aydoğan da Kırlangıç için şu cümleleri sarfetti: “Hicabi Kırlangıç’ı yanında kendinizi emniyette hissedesisiniz. Kadim şairler genelde sakin, kavga etmeyen, herkesle barışık kişilerdir.’’ Osman Özbahçe, Ömer Erdoğan ve Hüma Nur Kırlangıç programın diğer konuşmacılarıydı.