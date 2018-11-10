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Hititlerin ilk sanat eserlerinden Aslanlı tekne restore edildi

Hattuşa antik kentinde bulunan ve Hititlerin bilinen ilk sanat eserlerinden Aslanlı Tekne restore edildi.

  • İHA
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1910 yılındaki kazı çalışmalarında bulunan yekpare bir taştan inşa edilen teknenin üzerindeki çekiç izleri nedeniyle Roma döneminde zarar gördüğü tahmin ediliyor. Dini törenlerin yapıldığı büyük mabedin girişinde bulunan ve 3 bin 600 yıllık geçmişe sahip olan özel harçla restore edilerek ziyarete açıldı.
 
Hattuşa Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, Aslanlı teknenin Hattuşa’da bulunan en eski anıtlar ve Hititlerin ilk kazılarından bugüne kadar bilinen sanat eserlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.
 
1910’lu yıllarda bulunan teknenin dönemin şartlarıyle nedeniyle çok iyi korunamadığını dile getiren Prof. Dr. Andreas Schacahner, “Birkaç yıl önce bu eserin kalan kısmının restore edilmesi için karar aldık. Bu eser büyük bir tekne. Yekpare bir taştan yapılmış. Ancak Roma döneminde teknenin üzerinde gördüğümüz çekiç izleri bize bu eserin o dönemde Romalıların taşları inşaat yapımında kullanmak için kırdıklarını gösteriyor” dedi.
 
1910’lu yıllardaki kazılardan bulunan teknenin 2-3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından tekrar turistlerin ziyaretine açıldığını kaydeden Schacahner, ayrıca özel bir harçla restore edilen eserin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.
 
Eserin kafalarda görülen sanatsal özellikler itibariyle 3 bin 600 yıllık olduğunu ifade eden Schacahner, teknenin yan taraflarının aslan kafaları ile süslü olduğunu sözlerine ekledi.

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