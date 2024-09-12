İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım, katliam ve zulüm uzun yıllardır devam ediyor. Tüm bu süreçte Filistinliler sevdiklerini, topraklarını dünyanın gözü önünde kaybederken, hayal edilemez acıları her gün yaşıyor. Böylesi bir vahşet ortamını sıcak gündem oluşturarak tüm dünyaya duyurmak için TRT'nin Filistin topraklarında gerçek kişi, görüntüler ve gizli çekimlerden oluşan belgeseli "Holy Redemption: Kutsal İşgal", Türk izleyiciyle bu akşam buluşuyor.



GALANIN ARDINDAN BU AKŞAM TV'DE İLK KEZ İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR



Galası 24 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşen "Holy Redemption: Kutsal İşgal" belgeseli, bu akşam saat 20.00'de TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz'da; saat 21.00'de ise TRT Haber ekranlarında Türk izleyicisiyle buluşacak. 17 Eylül'de Bosna Hersek'te Al-Jazeera tarafından düzenlenen Belgesel Film Festivali'nde yapılacak ilk uluslararası gösterimin ardından 18 Eylül Çarşamba günü ise TRT World, TRT Arabi ve TRT'nin tüm uluslararası platformlardan izlenebilecek.

Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti hem tanıkların hem de faillerin gözünden, ses getirecek çarpıcı görüntüler ve röportajlarla dünyaya anlatacak olan belgeselin televizyonda ilk kez yayınlanacağını sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Filistin topraklarının nasıl ve hangi motivasyonla işgal edildiğini, radikal Yahudi işgalcilerin içine sızarak çektiğimiz görüntülerle ekranlara taşıyoruz," ifadelerini kullandı.

TANIK VE FAİLLERİN GÖZÜNDEN SİYONİST İŞGAL



Belgesel, TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi. Filistin topraklarının adım adım nasıl işgal edildiğini gösteren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman eleştirdiği "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden ilk kez çekilen görüntülerde yer aldı.

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal işgalci liderler ve İsrail parlamento üyeleri ile yapılan röportajlar ile Siyonist İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ortaya koyan belgesel, Filistinlilerin topraklarının nasıl çalındığını, evlerinin nasıl yıkıldığını gözler önüne seriyor. Belgeselde yer alan önemli röportajlar arasında işgalcilerin lideri Daniella Weiss, eski Hilltop Youth üyesi Milletvekili Zvi Sukkot, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, aktivist hukukçu Michael Sfard, Peace-Now hareketi lideri Haget Ofran, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev almış eski asker Nadav Weiman yer alıyor.

"Holy Redemption: Kutsal İşgal" belgeseli, bu akşam saat 20.00'de TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz'da; saat 21.00'de ise TRT Haber'de ekranlara gelecek.