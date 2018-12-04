Hümayun Şeceryan İstanbul’daki ilk konserini CRR’de verdi

İran'ın usta sanatçıları arasında yer alan bestekâr ve musiki üstadı Muhammed Rıza Şeceryan'ın oğlu olan Hümayun Şeceryan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.

Konserde Şeceryan’a; tar, setar ve tanburda Tahmoures Pournazeri, kemençe ve curada Sohrab Pournazeri, defte Hüseyin Rızayiniya, vurmalı sazlarda Ayin Meşkatiyan, santurda Mehyar Terihi, udda Azad Mirzapur ve bas gitarda Aryen Keşişi yer aldı. Sohran Pournazeri kemençe ve cura ile sergilediği performansla nefes kesti.

Şeceryan, konserde aralarında "Sırların Tanrısı" ve "Ne Meleğim Ne Şeytan"ın bulunduğu birçok eserin yanı sıra Mevlana ile Hafız Şirazi'nin şiirlerinden besteler seslendirildi. Sanatçı “Bâ man Sanamâ” ile bis yaptı.

Yoğun ilgiyle kapalı gişe olarak gerçekleşen konser, yaklaşık 2 saat sürdü. Konser sonunda CRR Sanat Yönetmeni Arslan Özdemir ile festivalin organizatörlüğünü üstlenen Yavuz Bingöl, sanatçılara çiçek takdim etti.

Müziğe 5 yaşında başladı

Homayoun Shajarian müzisyen geleneği olan ailenin oğlu olarak 1975 yılında Tahran’da doğuyor. Babasının yönlendirmesiyle 5 yaşında ritm çalışmaya başlıyor ve ardından tombak öğreniyor. Tahran Müzik Konservatuvarı’na gittiği dönemde aynı zamanda kız kardeşiyle birlikte avaz dersleri alıyor.

İyi söylemekten önce iyi duymak önemli

Sanatçı klasik opera eğitimi almamakla birlikte, gerek babasıyla yaptığı çalışmalar, gerekse araştırmaları ve zamanla oluşan deneyimiyle ses eğitimini gerçekleştirmiş.

Shajarian’a göre her sanatçı gırtlağından kaç çeşit sesin çıkabileceğini bilmeli. Ona göre bunun farklı teknikleri var. Fakat ilk kural, dengeyi kaybetmeden, iyi ve doğru okuyabilmek için kulağın çok iyi duyması gerektiği.

Ses egzersizlerini 14 yaşından beri dağlarda yapıyor

Homayoun Shajarian, kendi ses egzersizlerini dağlarda yapıyor. Henüz 14 yaşındayken, aralıklı evler yerini sık apartmanlara bırakmaya başlayınca babasıyla birlikte dağlara çıkmış. Shajarian, apartman dairelerinde ses egzersizi yapılamayacağını, bilinçaltının ister istemez ses seviyenizi düşüreceğini söylüyor. Ona göre bu eğitim için en iyi yer dağlar: Temiz havanın nefese faydası, dağa tırmanırken zorlanıldığı için nefesin sıkışması, yukarıya tırmandıkça oksijenin azalması sebebiyle nefesin zorlanması bunlar ses eğitimi olumlu etkileyen faktörler. En önemli yanı ise; dağda insanın sesini en son gücüne kadar kullanabilmesi.

Pers vokal geleneğine katkı sağladılar

Homayoun, geleneksel vokal geleneği üzerine çalışmalar gerçekleştiren babası Mohammed Reza Shajarian’ın çalışmalarına destek olmuş; gelenekselin dışında farklı ses usullerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Sanatçıya göre; müziğin alt yapısında geleneksel mutlaka olmalı, fakat değişen zamanla birlikte üst yapıya farklı renkler de eklenmeli.

1991'den beri Avrupa, İran ve Kuzey Amerika'daki konserlerde babasına eşlik eden sanatçı, pek çok toplulukla birlikte konserler vermeye devam ediyor.