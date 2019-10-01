Hz. Mevlana için sınır yok

Norveçli caz piyanisti ve besteci Jon Georg Balke, Mevlana Celaleddin Rumi’nin, Avrupa’da özellikle Norveç özelinde çok tanındığını belirterek, “Onun yazdıklarına adanmış pek çok proje vardır. Fikirlerinin genel çerçevesi gerçekten büyüleyici” dedi. Konya’da konser veren Jon Georg Balke, dünyada şu anda herkesin ihtiyacının birlikte, ortak bir platformda çalışıp, küresel anlamda birlikte yaşayabilmeyi öğrenebilmek olduğunu söyledi. Irak’taki Körfez Savaşı sırasında, 700 yıl önceki İspanya’da yaşamış Müslüman Endülüs Emevileri dönemini incelemeye başladığını ve bundan oldukça etkilendiğini dile getiren sanatçı, “O döneme ait çok fazla şiirler, kitaplar okudum. Özellikle farklı din ve ırktan insanların birlikte yaşayabileceğine yönelik net mesajlar içeren şiirler okudum. Bu şiirler üzerine bir çalışma yapmaya başladım ve grubumuz Siwan ortaya çıktı” dedi. Mevlana’dan övgüyle bahseden Balke, “Mevlana’nın 12. yüzyılda verdiği mesajlar, dünyanın ve insanlığın bugün ihtiyacı olan mesajlardır” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA AYRIMCILIK GİDEREK ARTIYOR

Grubun Cezayir asıllı solisti Mona Boutchebak ise Avrupa genelinde son dönemlerde Müslümanlara karşı ayrımcı ve düşmanca yaklaşımların giderek arttığına işaret etti.Müslüman olmamasına karşın ayrımcı yaklaşımlardan rahatsız olduğunu dile getiren Boutchebak, “İnsanların dini, inancı ya da ırkı ne olursa olsun, sevgi etrafında birleşebilmeliyiz. Mevlana’nın yüzyıllar önce verdiği mesajların anlamı bugün daha da artıyor” şeklinde konuştu.