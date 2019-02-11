İstanbul'un saklı kalmış su altı zenginlikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul” belgeseliyle gün yüzüne çıkıyor. Yönetmenliğini Sait Özgür Gedikoğlu, uygulayıcı yapımcılığını ise Recep Şen'in yaptığı belgeselin ilk gösterimi, 12 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 19.00’da düzenlenecek özel gösterimle izleyici ile buluşacak.

DENİZ YAŞAMINA DAİR AYRINTILI VE KAPSAMLI VERİ BİRİKİMİ SAĞLANDI

“İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul” belgeseli ile İstanbul'un su altı zenginliğini tanıtmak ve doğanın korunmasına dair farkındalık oluşturmak hedefleniyor. 52 gün süren çekimler kapsamında İstanbul’u çevreleyen boğaz ve denizlerde 33 farklı noktada 100’ün üzerinde dalış gerçekleştirildi. Belgesel, İstanbul’un su altı dünyasının flora, fauna ve ekosisteminin kapsamlı teknik çalışmalarla araştırılıp incelenmesiyle elde edilen veriler ışığında hazırlandı.

YEREL YÖNETİMLERDE ALANINDA İLK BELGESEL

Yerel yönetimlerde alanında ilk olma özelliği taşıyan belgesel, bundan sonraki araştırmalara kaynak olması bakımından da büyük bir önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu belgeselle, İstanbul’un su altı turizmini, canlı çeşitliliğini ve temizlik ekseninde sahip olduğu su altı zenginliğini dünyaya tanıtmayı ve su altı canlı türlerinin korunabilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında dalışlar; Selimpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yedikule, Haliç, Sarayburnu, Kız Kulesi, Dolmabahçe, Ortaköy, Çengelköy, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Tarabya, Beykoz, Rumeli Feneri, Anadolu Feneri, Kilyos, Karaburun, Şile, Moda, Caddebostan, Maltepe, Yelkenkaya, Madam Martha, Sivri Ada, Heybeliada, Büyükada Kurşunburnu, Balıkçı Adası ve Tuzla'da, profesyonel su altı görüntüleme ekibi tarafından gerçekleştirildi.