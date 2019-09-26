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İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları programından çıkardığı Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Reis Bey’ ve Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’ adlı oyunlarını Sancaktepe Belediyesi seyirciyle buluşturacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin repertuvarından çıkardığı ‘Reis Bey’, ‘Mavi Kuş’ ve ‘Aşk Bir Zamanlar’ adlı tiyatro oyunlarını, Sancaktepe Belediyesi seyirciyle buluşturacak. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nda şimdiye kadar sahnelenen Necip Fazıl’ın ‘Reis Bey’, Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’ ile İskender Pala’nın ‘Aşk Bir Zamanlar (Gazale) adlı tiyatro oyunlarını yeni sezon repertuvarından çıkardı. Yapılan uygulama, üç oyunun da muhafazakar isimler tarafından kaleme alınan oyunlar olması dolayısıyla CHP’li belediyenin sansürüne uğradığı yönünde tepkilere yol açmıştı. İBB Şehir Tiyatroları’nın repertuarından tasarruf gerekçesi öne sürülerek çıkarılan tiyatro oyunları Sancaktepe’de sahnelenecek. 

İSTANBUL’A YAKIŞMAZ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala’nın oyunlarını sahneye koymak istediklerini belirterek “Ben Reis Bey ile başlamak isterim eğer bunu başarabilirsek” dedi. Döğücü, şunları söyledi: “Her şehrin bir kültürü vardır. Tiyatro da İstanbul’un bir kültürüdür. Bunu her fikre, her görüşe kapı açacak şekilde yapmak lazım. Orada belli görüşlerin oyunlarını sahneleyip diğerlerine set koymak İstanbul’a yakışmaz. Kimseye yakışmaz. Sanat, kültür, tiyatro, şarkı, müzik evrenseldir.”  

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

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