“İçimden Geldi Söyledim” adlı 13 şarkıdan oluşan albüm tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı. “Gül Yüzün Dönme Benden” şarkısıyla çıkış yapan Orhan’ın klibini Erkan Nas çekti. Söz ve müziği Bedirhan Kırmızı’ya, düzenlemesi Cihan Orhan’a ait olan “Gül Yüzün Dönme Benden” klibi Youtube’da da yayında. En son 2014 yılında çıkardığı “Zemherinden Ötesi Bahar” albümünden yaklaşık 5 yıl sonra Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan “İçimden Geldi Söyledim” ile albüm hasretine son veren Sevcan Orhan albümün adı gibi “İçimden geldi söyledim” dedi.