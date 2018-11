İDOB, kaybettiği 'ustalarını' andı

Gecede, kurumda emeği geçmiş ve hayata veda eden opera, bale, orkestra sanatçıları ve teknik ekip; barkovizyon gösterisi eşliğinde hatırlanarak, adeta “geçmişten günümüze bir yolculuk” yaşandı.

Devlet Sanatçıları Leyla Gencer, Aydın Gün, Ayhan Baran, Mete Uğur, Suna Korat, Okan Demiriş, erken yaşlarında vefat eden Mustafa İktu, Zehra Yıldız ve daha nicelerinin anıldığı gecede İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, geceye özel bir konuşma yaptı. Arıkan konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bu akşam geçmişten bugüne sahnemizden geçerken derin izler bırakan ustalarımızı anıyoruz. Teknik ekibinden solist sanatçısına, bale sanatçısından orkestrasına-korosuna kadar her biri; kendinden sonra gelenlere “örnek” oldu. Bu özel gecede sahne, “ustalarımızın” olsun istedik, ama bunun yanında da iki genç sesimiz onlar için söyleyecek, iki genç dansçımız onlar için dans edecek. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Nesilden nesile tüm gençlerimizin sizi tanımasını kendimize misyon edindik. Her biri, hatıralarımızın başkahramanı gibi kalbimizde derin izler bıraktı. Sahneye her çıktığımızda, her nota, her alın teri onların..... İyi ki vardınız...”

Gecenin hazırlanmasında büyük emeği geçen, kurumun emektarlarından İsmail Aksu’ya da Suat Arıkan tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

Sanatseverlerin, kurumdan emekli olanların ve halen İDOB’da görev yapan sanatçı ve teknik ekibin buluştuğu gecede, genç solistlerden Ayşe Sinem Ekşioğlu ve Muzaffer Soydan, piyanist Olena Şenol’un eşliğinde söyledikleri aryalarla, balenin genç dançıları Berfu Elmas ve Batur Büklü sergiledikleri dansla sahnedeydiler.