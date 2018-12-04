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İDSO piyano sanatçısı Ferhat Can Büyük'e eşlik edecek

İDSO DenizBank Konserleri’nde Aralık ayının ilk konseri Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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İDSO DenizBank konserleri İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sunan İDSO, 7 Aralık'ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) Orkestra Şefi Dağhan Doğu yönetiminde solist Ferhat Can Büyük'e (piyano) eşlik edecek.

Konserde; Ludwig Van Beethoven’ın “Piyano Konçertosu No.3 Op. 37” ve “Senfoni No.3 Eroica Mi Bemol Majör Op. 55”adlı eserleri icra edilecek.

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