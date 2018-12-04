İDSO piyano sanatçısı Ferhat Can Büyük'e eşlik edecek
İDSO DenizBank Konserleri’nde Aralık ayının ilk konseri Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
İDSO DenizBank konserleri İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sunan İDSO, 7 Aralık'ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) Orkestra Şefi Dağhan Doğu yönetiminde solist Ferhat Can Büyük'e (piyano) eşlik edecek.
Konserde; Ludwig Van Beethoven’ın “Piyano Konçertosu No.3 Op. 37” ve “Senfoni No.3 Eroica Mi Bemol Majör Op. 55”adlı eserleri icra edilecek.
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