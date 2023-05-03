İletişim Başkanı Altun: Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası sürecine katkı vermeye devam ediyoruz

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtım etkinliği Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı.

Altun, burada yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir etkinlikte olmaktan çok büyük mutluluk, heyecan ve gurur duyduğunu söyledi.

Hatırı sayılır bir süredir, büyük bir gayretle gelmesini bekledikleri bir günü ve anı yaşadıklarını aktaran Altun, "Çok şükür bu anı hep birlikte siz dostlarla birlikte tecrübe ediyoruz. Birlikte bu anı yaşıyoruz. Hamdolsun. Elbette TRT, yıllardır kurulduğu günlerden bugüne hep yeniliklere imza atmış, hep öncü olmuş bir kurum. Hem ulusal anlamda hem de son dönemde Türkiye'nin geliştirdiği kapasiteyle birlikte, uluslararası alanda çok ciddi öncülükler yapmış, çok başarılı işlere imza atmış bir kurum. TRT esas itibarıyla bir kamu yayıncısı fakat özel sektörle uluslararası alanda yarışabilen bir kamu yayıncısı. Bu yönüyle bir yandan kamu çıkarını gözetirken, öte yandan da özel sektörün o sert rekabet ortamında ayakta durabilen ve bu süreçte de çok başarılı işlere, öncü işlere imza atabilen bir kurum." diye konuştu.

Bugün itibarıyla bu kurumun gerçekleştirdiği yeni bir projeyi, TRT'nin uluslararası dijital platformunu açtıklarını dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bu önemli etkinliğe 'Hayırlı olsun' diyoruz. Bu proje gerçekten bizim için çok ama çok önemli bir proje, çok hayati bir proje. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği, anbean takip ettiği ve gerçekleşmesi için de her tür kolaylığı sağladığı bir proje. O yüzden ben de sözlerimin başında öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu değerli projenin hayata geçmesine, ortaya çıkmasına verdiği katkılar dolayısıyla sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Bu proje, büyük ve güçlü Türkiye'nin gurur projelerinden, şeref projelerinden biridir. Çok açık ve net ifade etmek istiyorum. TRT'de yeni yönetim göreve geldiğinde birlikte ciddi müzakerelerde bulunduk. 'Bu yeni yönetimin gerçekten marka projesi ne olacak?' diye tartıştık. Çok müzakere ettik. Sonuçta böylesi bir uluslararası dijital platformun, TRT'nin öncü rolüne yakışacağını ve Türkiye'de çok ciddi anlamda bir ihtiyaç halini alan bu projenin de hayata geçirilmesinin TRT'ye yakışacağını kararlaştırdık."

Altun, bu süreçten sonra TRT Yönetim Kurulu'nun bu misyonu benimsediğini ve hayata geçmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağladığını vurgulayarak, öncelikli olarak TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol ve TRT çalışanlarına teşekkür etti.

"TEKNOLOJİK, BİLİŞİM ALTYAPISIYLA ÇOK MUHTEŞEM BİR PROJE ÇIKTI"

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu projeyi desteklerken her zaman, Türkiye'nin uluslararası, bölgesel ve küresel gücüne yaraşır bir proje ortaya çıkarmalarını istediğini ifade etti.

Bu dijital platform oluşurken her şeyden önce teknolojik altyapısının oluşturulduğuna değinen Altun, "Çok ciddi gayretler gösterildi. Bu güçlü teknolojik altyapıyla, bilişim altyapısıyla çok muhteşem bir proje çıktı. Böylesi bir projenin, yerli, milli bir dijital, teknolojik altyapısı olmamış olsa bu gerçek anlamda sizin projeniz, gerçek anlamda bizim projemiz, gerçek anlamda bu ülkenin projesi olmazdı." dedi.

Altun, bu projenin yerli, milli ve teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin, milletin olduğunu vurgulayarak, "Bunun yanında elbette yine bir kısmını sadece küçük bir kısmını izledik. Çok nitelikli içerikler oluşturuldu. Dijital platform hayata geçmeden önce içerikleriyle ön plana çıktı. Şu tercihte bulunulabilirdi, TRT zaten çok güçlü yapımları elinde bulunduran bir kanal ve zaten elde olan güçlü yapımlarla böylesi bir dijital platform açılabilirdi. Fakat bunun ötesine geçildi. Bu platform için özgün, güçlü içerikler oluşturuldu." diye konuştu.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASI SÜRECİNE KATKI VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bir yıl öncesinden başlayan bu sürecin bugün meyvelerini topladıklarını söyleyen Altun, daha da toplayacaklarını ifade etti.

Altun, projenin aslında şubat ayında kamuoyuna duyurulacağını hatırlatarak, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremin yaşanması nedeniyle 14 milyon insan, 11 il ve 60'ın üzerinde ilçeyi etkileyen felaketin yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Söz değil, gerçek anlamda iş yaptıklarına dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın sözünü yerine getirmek için her birimiz kendi alanımızda gayret ediyoruz. Fakat öte yandan elbette bugün bu projede de görüldüğü gibi kendi alanlarımızda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası sürecine katkı vermeye de devam ediyoruz. TRT dijital platformu, küresel alanda çok ciddi bir aktör olarak rekabet edecek. TRT dijital platformu, Türkiye'deki dizi ve film sektörünün daha da güçlenmesine, daha nitelikli, gerçek, toplumsal, kültürel zemini olan içerikler çıkarmasına katkıda bulunacak. Bütünüyle hem sektöre hem ülkemize hizmet edecek. Diğer yandan bu dijital platform aynı zamanda Türkiye markasının gücüne de güç katacak"

"PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN VARLIĞI SAYESİNDE OLDU"

Bugün bu projenin hayata geçirilmesinin büyük ve güçlü Türkiye'nin varlığı sayesinde olduğunu dile getiren Altun, "Bu, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Tekrar ifade ediyorum, en büyük teşekkürü ona yapmalıyız. Cumhurbaşkanımız bizi ilgilendiren iki önemli seferberlik ilan etti. Bir dijitalleşme seferberliği, iki iletişim seferberliği. Bu çabamız, bu iki seferberliğin esas itibarıyla bir uzantısıdır. Bu iki seferberlik bizim için yol gösterici mahiyettedir. Bu seferberlik çerçevesinde elbette bir yandan teknolojik altyapımızı güçlendirmeye yönelik çok ciddi bir gayret gösterdik. Baktığımızda sadece bugün itibarıyla değil, 20 yıllık süreçte medya alanında, iletişim alanında, dijitalleşme alanında Türkiye'nin çok ciddi bir teknolojik atılım yaşadığını, çok ciddi kapasite arttırdığını hepimiz görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI, KÜLTÜREL ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİMİZ BİR DÖNEM OLACAK"

Altun, bir ödevlerinin daha olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı, bu noktada bizim kültürel altyapımızı güçlendireceğimiz bir dönem olacak. Bu çerçevede ortaya koyacağımız çok ciddi gayretler söz konusu olacak. Zira Batıcı, kültürel hegemonya bugün itibarıyla dünyayı tek tipleştirmekte, dünyayı gerçek anlamıyla tatsız bir mekana dönüştürmektedir. Bizim gayretlerimiz özgün, çok boyutlu, güçlü içerikler üreterek bu dünyayı gerçek manasıyla renklileştirmektir. Bu dünyayı gerçek anlamda yaşanabilir kılmaktır. Dünya şu anda Batılı küresel içerik üreticilerinin, kartellerinin hegemonyasıyla yüzleşmektedir. Medya alanında, iletişim alanında, popüler kültür alanında kendisini gösteren adaletsizlik, bizim mücadele ettiğimiz, etmeye de devam edeceğimiz bir adaletsizliktir."

Altun, Batıcı hegemonya içerisinde her şeyden önce sınırlı temsilden ve yine adaletsiz bir bölüşümden bahsedildiğini vurgulayarak, "Biz bölüşümün adaletli olması gerektiğini, temsilin çoğullaşmayla paralel, koşut bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün uluslararası alandaki toplum kesimlerinin temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mazlumların, mağdurların, madunların da temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle sessizlerin sesi olmaya gayret ediyoruz. Bu platformla uluslararası alana bir iddia ile çıkıyoruz, bir alternatif ortaya koyuyoruz." dedi.

"BU PROJENİN, TÜRKİYE YÜZYILI'NA ÇOK YAKIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Altun, bu alternatifin her şeyden önce Batılı sömürge düzenine meydan okuma olduğunun altını çizdi.

TRT dijital platformunun sadece bir dilde değil, 5 dilde yayın hayatına başladığını kaydeden Altun, platformun yeni dillerle de yoluna devam edeceğine inandığını söyledi.

Altun, artık küresel alanda sadece tüketen değil üreten konumda olunduğunu ve bunu kültürel alanda da somut bir şekilde ortaya koyduklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir ve beraber olduğumuz için güçlüyüz. Yıllar yılı özellikle batılılaşma döneminden bu yana ne yazık ki bu toplumsal birliği, ülkemizi bölmek, zayıflatmak için bozmaya çalışanlar hep olageldi. Biz yine kendi alanımızda bu dışarıdan yönetilen çabayı bertaraf ediyoruz. Bertaraf etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve bizi birleştiren hikayelerle 85 milyona hitap ediyoruz. Bizi birleştiren hikayelerle tüm dünyaya hitap ediyoruz. Ben bu projenin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına, Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştığını düşünüyorum."

Konuşmasının ardından Altun, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin ismini ve logosunu beğendiğini ifade ederek, platforma abone oldu.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da başlangıçta platformun ücretsiz olacağını söyledi.

Altun, programın sonunda TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, dizi oyuncuları ve etkinliğe katılan sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.