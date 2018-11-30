İlk kadın aktivist Nezihe Muhiddin

Ümran Safter’in yönettiği, Ahsen Diner’in senaryosunu yazdığı “Kadın Olmanın Günahı” adlı film 5 Aralık’ta Kadir Has Üniversitesi’nde izleyici ile buluşacak. Film, ön yargılarla savaşan, bir kadının hikayesini anlatıyor. Unutulan, yok sayılan, tarih kitaplarında adı dahi anılmayan Nezihe Muhiddin’i ve onun mücadelesini yeniden günışığına çıkaran film, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine ışık tutuyor.