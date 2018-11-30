Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İlk kadın aktivist Nezihe Muhiddin

Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişlerinin yıl dönümünde, Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisini kuran Nezihe Muhiddin uzun metraj belgesel film ile anılıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ümran Safter’in yönettiği, Ahsen Diner’in senaryosunu yazdığı “Kadın Olmanın Günahı” adlı film 5 Aralık’ta  Kadir Has Üniversitesi’nde izleyici ile buluşacak. Film, ön yargılarla savaşan, bir kadının hikayesini anlatıyor. Unutulan, yok sayılan, tarih kitaplarında adı dahi anılmayan Nezihe Muhiddin’i ve onun mücadelesini yeniden günışığına çıkaran film, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine ışık tutuyor.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA