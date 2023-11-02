İmzalar atıldı: Türkiye ile Çin arasında yeni işbirliği

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Ulusal Basın ve Yayın İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Gang, Bakanlıkta düzenlenen törenle mutabakat zaptına imza koydu.

Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, kültürel işbirliğini desteklemeyi ve kültürel bilinirliği tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İşbirliğiyle ülkemizin klasik ve önemli edebi eserlerinin çevirisi ve yayımı ile yayıncılarımıza karşılıklı destek sağlamak için 'klasik eserlerin çeviri ve yayın projesini' başlatmış olacağız. Kültürel işbirliğini teşvik ederken, iki ülke okuyucularının Türk ve Çin uygarlıklarını daha yakından tanımasına fırsat sağlamış olacağız."

Alpaslan, törenin ardından kültür ve turizme yönelik işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla Vang ve heyetiyle görüşeceklerini bildirerek, "Turizme ilişkin hususlarda Çin Halk Cumhuriyeti kurumlarıyla istişareler yürütsek de bugünkü görüşmeler sonrasında buna yeni bir perspektif kazandırma ve işleri hızlandırma imkanını sağlayacağız." dedi.

- "ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI KİTAPLARI OKUMAK İSTİYORUM"



Vang Gang da iki ülke arasında kültürel alanda kilometre taşı olabilecek anlaşmaya imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin zenginliğini ve derin kültürünü kıymetli bulduklarını ifade eden Vang, "İki ülke arasındaki kültürel iletişim, karşılıklı anlayışı artırmak için büyük bir katkı sunuyor." diye konuştu.

100 yıl önce kurulan bir ülkenin barışçı şekilde kalkınmasına tanık olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Vang, "Çinli bir okur olarak en kısa zamanda Çin kütüphanelerinde Türkiye'den gelen kitapları görmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kitaplar da dahil Türkiye'nin kitaplarını okumak istiyorum." ifadesini kullandı.

Vang, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in yazdığı ülke yönetimi ile Çin'in kültürünü, edebiyatını, tarihini anlatan kitapların Türk kütüphanelerine ulaşmasını ve okurlarla buluşmasını istediklerini de kaydetti.

Konuşmaların ardından Alpaslan ve Vang, "Klasik Eserlerin Çevirisine ve Yayımlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.