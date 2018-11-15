İsmi açıklanmayan bir alıcı imzasız bir tabloya müzayede sonucu 570 bin euro ödedi

Katalog fiyatı 800 ile bin 600 euro arasında belirlenen bir tablo, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Vendu Müzayede Evi'nde düzenlenen bir açık artırmada hiçkimsenin beklemediği bir şekilde tam 570 bin euroya alıcı buldu.

"Çobanların Hayranlığı" adlı tablo için yaşanan kıyasıya rekabet müzayedeyi düzenleyen Arne Bonsaksen'i bile şaşırttı. Bonsaksen bir ara, "Biz burda ne satıyoruz" diye düşündüğünü söyledi.

Carraci'ye ait olabilir

İmzasız tabloyu 570 bin euroya alan kişinin kimliği açıklanmazken, Bonsakse tabloyu bu kadar değerli kılan şeyin İtalyan ressam Anibale Carraci'ye ait olma olasılığı olduğunu söyledi. Anibale Carraci, 1560 - 1609 yılları arasında yaşamış bir İtalyan ressam, bazı eserleri açık artırmalarda milyonlarca euroya alıcı buluyor.

(BBC)