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Kültür Sanat

İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi

Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması 'Beytüllahim'in Yarası', işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde sergilendi.

AA22.12.2019  22:52 - Güncelleme: 22.12.2019  22:52

İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması "Beytüllahim'in Yarası", işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi.

Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin işletmecisi Vessam Selsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Banksy'nin söz konusu çalışmasını Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendiğini söyledi.

Selsa, çalışmanın, Hazreti İsa'nın doğduğu varsayılan mağara ile üzerinde patlama izi şeklinde "Beytüllahim Yıldızı"nın bulunduğu ırkçı Ayrım Duvarı'nı temsil eden bir maketten oluştuğunu ifade etti.

Banksy'nin "Beytüllahim'in Yarası" adını verdiği çalışmanın, Filistin halkının hayatında bir yaraya dönüşen Ayrım Duvarı'yla çevrili kentin hikayesini baştan yazdığını belirten Selsa, "İnsanların çoğu Noel kutlamaları sırasında Beytüllahim'den bahsediyor ancak bu kentin yaşadığı sıkıntıları, halkının onurlu bir yaşam süremediğini ve özgürce kentte dolaşamadığını çok az kişi biliyor. Bu eser, Filistin halkının yaşadığı gerçekliği ortaya koyuyor." dedi.

Banksy gibi sanatçıların eserlerinin kent turizmini canlandırdığına işaret eden Selsa, 2,5 yıl önce kurulan oteli şu ana kadar 250 bin kişinin ziyaret ettiğini, bunlardan bazısının otelde konakladığını bazısının da Banksy ve başka Filistinli sanatçıların eserlerini görmeye geldiğini dile getirdi.

Gerçek kimliği bilinmeyen, Gazze'de ve Ayrım Duvarı gibi mekanlardaki resimleriyle dikkati çeken Banksy'nin, otelin iç dekorasyonu ve bazı odalarındaki tablo ve duvar resimlerinde de imzası bulunuyor.

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