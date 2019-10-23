İslam Manafov CRR’de
Azerbaycan Devlet Sanatçısı, piyanist İslam Manafov, 26 Ekim’de müzikseverlerle buluşacak.
Sanatçı, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, “Çocuklar ve Gençlerle Müziğe Yolculuk” başlıklı etkinlikte sahne alacak. Klasik müziğin gelişimi ve bestecilerin hayatlarıyla ilgili eğlenceli hikayeleri teatral bir anlatımla, dönemin kostüm ve aksesuarlarından faydalanarak anlatacak olan Manafov, etkinlikte hem anlatıcı ve hem de piyanist olarak yer alacak. Ücretsiz gerçekleşecek konser 11.30’da başlayacak.
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