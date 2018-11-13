‘Islık Çalan Adam’ TÜYAP’ta
Geçen ay hayatını kaybeden foto muhabiri Ara Güler, “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı”nda açılan bir sergiyle anılıyor.
Bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren dönemlere ait kayıtların nasıl anlamlandırıldığına yoğunlaşarak, üreten, yazan, kaydeden ve aktaran bir hikaye anlatıcısı olarak Ara Güler’in dünyasını ele alan “Islık Çalan Adam-Ara Güler” başlıklı sergi, fuarın 12. salonunda ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, fuar süresince ziyaret edilebilecek.
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