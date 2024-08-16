İstanbul Bilgi Üniversitesi, Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin ana sponsoru oldu!

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla desteklenen festival, 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında üçüncü kez kapılarını açıyor.

'Geleceği tasarlamanın yolu olarak sinema ve edebiyat, teknolojik gelişmelerden bağımsız düşünülemez' sözleri ile festivalin sinema dünyasındaki öneminin altını çizen Festival İdari Direktörü Filiz Dağ, sabırsızlıkla heyecanımızı paylaşmayı bekliyoruz. ifadelerini kullandı.

BİLİM VE SANAT DÜNYASINA BÜYÜK DESTEK!



Teknoloji, sanat ve yaratıcılığın bir araya geldiği, bilim kurgu ve fantastik filmlerin yer aldığı Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, bu yılda bilim kurgu ve fantastik film tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festivalin ana sponsoru arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi; eğitimdeki yenilikçi yaklaşımıyla bilimsel bilginin yaygınlaştırılmasına öncülük ederken, sanat ve geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyor.

Festivalin sponsorluk süreci ile ilgili konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi/İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Itır Erhart: 'İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak kurulduğumuz 1996 yılından bu yana 20.000'i aşkın öğrencisi, 60.000'i aşkın mezunu, 1.000 üzerinde akademik personeli ile akademik hayata katkı sunuyoruz. Teknolojik okur yazarlığın, yapay zekanın, veri analizinin, hikaye anlatımının ve sosyal etkinin öneminin arttığı bu çağda bilim, sanat ve teknoloji arasındaki geleneksel sınırlar aşınıyor, disiplinler üstü ve kolektif çalışmalar yaygınlaşıyor. Öğrencilerimizin akademik donanımlarının yanı sıra sanatsal yaratıcılıklarının ve tasarımsal becerilerinin geliştirilmesinin önemine inanıyoruz.

Bu bağlamda fakültemiz 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor. Bu festivali geleceğe dair birlikte düşünmek, sanatın yaratıcı gücüyle geleceği konuşmak ve tartışmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Dekanlık ekibimiz; Başak Uçanok Tan, Ebru Thwaites Diken ve Radyo Televizyon Sinema bölümümüz akademisyenleri, Ayça Çiftçi, Reşat Fuat Çam ve öğrencileriyle festivale sanat yönetimi, fotoğraf, kurgu, kamera arkası ve organizasyon alanında katkı sunuyorlar. Görsel İletişim Tasarımı bölümümüz öğrencilerimiz de festivale grafik tasarım alanında katkı sunuyor.' İfadelerine yer verdi.

Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşecek 3.Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere; https://us3f.com/ adresi üzerinden takip edebilirsiniz.