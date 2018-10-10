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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası piyanist Gülsin Onay’ı ağırlıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 12 Ekim’de Aya İrini Müzesi’nde “Polonya Haftası Konseri”nde Gülsin Onay’a eşlik edecek

  • STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
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İDSO DenizBank Konserleri’nde dünya çapında piyanist Gülsin Onay, Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan “Polonya Haftası Konseri”nde sanatseverlerle buluşacak. Ewa Strusinska’nın yöneteceği konserde, İDSO, Liv Migdal’a (keman) eşlik edecek.

Konserde; Frederic Chopin’in “Polonaise OP.40 N1” ve Henryk Wieniawski’nin “Keman Konçertosu N2” ve Frederic Chopin’in “Piyano Konçertosu N2 Fa Minör, Op 21” eserleri icra edilecek.

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