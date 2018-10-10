İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası piyanist Gülsin Onay’ı ağırlıyor
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 12 Ekim’de Aya İrini Müzesi’nde “Polonya Haftası Konseri”nde Gülsin Onay’a eşlik edecek
- STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
İDSO DenizBank Konserleri’nde dünya çapında piyanist Gülsin Onay, Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan “Polonya Haftası Konseri”nde sanatseverlerle buluşacak. Ewa Strusinska’nın yöneteceği konserde, İDSO, Liv Migdal’a (keman) eşlik edecek.
Konserde; Frederic Chopin’in “Polonaise OP.40 N1” ve Henryk Wieniawski’nin “Keman Konçertosu N2” ve Frederic Chopin’in “Piyano Konçertosu N2 Fa Minör, Op 21” eserleri icra edilecek.
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