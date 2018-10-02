Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sezonu açıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) Howard Griffiths'in yöneteceği ve Vadim Repin'in solistliğini yapacağı açılış konseri 5 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirilecek

  • STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İDSO DenizBank Konserleri 2018-2019 sezonunun açılış konseri, 5 Ekim'de Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Bu klasik müzik akşamında İDSO, dinleyicilere bir müzik ziyafeti sunacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası “2018 – 2019 yılı Yeni Sezon Açılış Konseri”ni dünyanın önde gelen pek çok operasını da konuk şef olarak yönetmiş, dünyaca ünlü İngiliz orkestra şefi Howard Griffiths yönetecek. İDSO, ayrıca solist Vadim Repin’e (keman) eşlik edecek.

Konserde; Leonard Bernstein’in  “Three Dance Variations From 'Fancy Free” , Max Bruch’ın “Opus 26 Sol Minör 1. Keman Konçertosu" ve Dmitri Shostakovich’in “Gadfly Suit” eserleri dinleyicilerle buluşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA