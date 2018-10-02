İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sezonu açıyor

İDSO DenizBank Konserleri 2018-2019 sezonunun açılış konseri, 5 Ekim'de Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Bu klasik müzik akşamında İDSO, dinleyicilere bir müzik ziyafeti sunacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası “2018 – 2019 yılı Yeni Sezon Açılış Konseri”ni dünyanın önde gelen pek çok operasını da konuk şef olarak yönetmiş, dünyaca ünlü İngiliz orkestra şefi Howard Griffiths yönetecek. İDSO, ayrıca solist Vadim Repin’e (keman) eşlik edecek.

Konserde; Leonard Bernstein’in “Three Dance Variations From 'Fancy Free” , Max Bruch’ın “Opus 26 Sol Minör 1. Keman Konçertosu" ve Dmitri Shostakovich’in “Gadfly Suit” eserleri dinleyicilerle buluşacak.