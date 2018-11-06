İstanbul DT’de 5 oyun var

Bu oyunlardan “Narnia Günlükleri” Mecidiyeköy’deki Cevahir Salon 1’de perde açacak. Clive Staples Lewis’in yazdığı fantastik bir eserden sahneye uyarlanan oyunu Sabri Özmener yönetiyor. Geçen sezonun iddialı oyunlarından biri olan “Giydirici” ise Cevahir Salon 2’de seyirciyle buluşuyor. Ronald Harwood’un yazdığı oyunu Hakan Çimenser yönetiyor. Oyun, 2. Dünya Savaşı esnasında tiyatro yapan bir grubun öyküsünü anlatıyor.

Üsküdar Tekel Sahnesi’nde perde açan “Bir Peri Masalı Radyum Kızları” ise, erkek egemen anlayışa ve kapitalist düzene direnme başarısı gösteren kadınların girdikleri hukuk mücadelesini sahneye taşıyor. Yine aynı sahnede perde açan “İstasyon” adlı oyun ise yolu istasyona düşen üç kadının zamanla bu mekanın mutlu esirleri haline gelip, kendi kabuklarında yaşamaya mahkum olmalarını anlatıyor.

“Elektra” ise Kozyatağı Kültür Merkezinde seyirciyi selamlıyor. Sophokles’in klasik eserini Işıl Kasapoğlu yönetiyor.