İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin kalbi AKM'de atacak

AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; Ceza, Berkay, Kıraç, Ferhat Göçer, Ekin Uzunlar&İmera ve Haluk Levent gibi müzisyenlerle festival coşkusunu yükseltirken, Baturay Özdemir'in stand-up şovu ve sevilen filmlerin gösterimleriyle eğlencenin adresi olacak. Şehrin atmosferini değiştirecek festival kapsamında; Türk Telekom Opera Salonu'nda birbirinden güzel sahne etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan en güzel kareler 'Yaay ile FotoMaraton Beyoğlu'nda sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 28 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali birbirinden renkli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak. AKM'nin dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; konserler, sahne şovları, film gösterimleri ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılara benzersiz bir festival deneyimi sunacak.

MÜZİK, SİNEMA VE STAND-UP İLE DOPDOLU BİR FESTİVAL

Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar&İmera, Ferhat Göçer, Haluk Levent ve komedyen Baturay Özdemir Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. Şarkılar ve şakalarla müziğin ve eğlencenin adresi olacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde festival boyunca film gösterimleri ve sürpriz yarışmalar gerçekleştirilecek.

TÜRK TELEKOM OPERA SALONU'NDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Festival kapsamında AKM'de yer alan Türk Telekom Opera Salonu'nda Carmina Burana, Mariinsky Orkestrası, Alireza Ghorbani, Deutche Symphonie, Uçan Hollandalı sahne alacak. Ayrıca dijital sanatın önemli temsilcilerinden Refik Anadol ile dünyaca ünlü sanatçılar Pablo Picasso ve Andy Warhol sergileri festival boyunca AKM'de yer alacak.

YAAY İLE BEYOĞLU FOTOMARATONU YAŞIYOR

Türk Telekom'un limitsiz ve yenilikçi yerli sosyal medya uygulaması Yaay, her yıl heyecanla beklenen FotoMaraton'u Beyoğlu'nda yaşatacak. Bu yıl Yaay sponsorluğunda düzenlenecek olan FotoMaraton Beyoğlu, 300.000 TL ödül havuzu ile Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 28 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Yaay özel kategorisi ile Yaay üzerinden gerçekleşecek kurgu üzerinden düzenlenecek yarışmanın yanı sıra FotoMaraton kazananlarının fotoğrafları, FotoMaraton Birincileri Sergisi ve Street Arts Sergisi'nde sergilenecek.

Festival kapsamında AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında sanat dünyasından müzisyen, oyuncu, besteciler, gibi pek çok isimle sanat sohbetleri gerçekleştirilecek.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi Programı

28 Eylül Cumartesi- Ceza

29 Eylül Pazar- Berkay

30 Eylül Pazartesi- Bursa Bülbülü (Film Gösterimi)

1 Ekim Salı- Kıraç

2 Ekim Çarşamba- Lohusa (Film Gösterimi)

3 Ekim Perşembe- Baturay Özdemir

4 Ekim Cuma- Ekin Uzunlar & İmera

5 Ekim Cumartesi- Ferhat Göçer

6 Ekim Pazar- Haluk Levent