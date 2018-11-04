İstanbul’da film şöleni
41 ülkeden 90 yönetmenin katıldığı 6. Boğaziçi Film Festivali önceki akşam ödül töreniyle sona erdi. Festivalde yer alan film seçkisi İstanbullulara 1 hafta boyunca sinema şöleni yaşattı.
- NİL ÖZER
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından düzenlenen, TürkMedya’nın da sponsorları arasında yer aldığı festival Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. 26 Ekim tarihinde başlayan 1 hafta boyunca İstanbullulara özel film seçkisi sunun festivalin ödül gecesine 50 ülkeden 100’den fazla uluslararası konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.
HER YIL ÇITA YÜKSELİYOR
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un da katıldığı törene çok sayıda davetli yer aldı. Festivalin her geçen yıl çıtayı yükseltmesini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Arısoy, ilerleyen yıllarda da festivalde yer almayı arzu ettiğine işaret ederek, bakanlık olarak Türkiye’deki sinema sektörünün dünya piyasasında daha iyi bir marka olması için bu tür etkinliklere destek olduklarını söyledi. Çok yoğun bir festival dönemini keyifle ve heyecanla geçirdiklerini ifade eden Festival Başkanı Ogün Şanlıer “İstanbul’da havalar da çok güzeldi. Yurt dışından gelen konuklarımızla birlikte İstanbul’da bir sinema merkezi oluşturduk. Film dışında arta kalan zamanlarda da gelen konuklarımız İstanbul’u keşfetme imkanı buldu” dedi. Şanlıer, film seçkisinin çok güçlü olduğuna vurgu yaparak, “Emeklerimizin karşılığını almaktan dolayı da çok mutluyuz. Şimdi hemen kolları sıvayıp 7. Boğaziçi Film Festivali’nin çalışmalarına başlayacağız.” ifadesini kullandı. En İyi Film seçilerek 100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü’ne ulaşan Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği ‘Halef’ ayrıca, Murat Düzgünoğlu ve Melik Saraçoğlu’na ‘En İyi Senaryo’, Muhammet Uzuner’e “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü getirdi.
Akşam Gazetesi’nin sergisine ziyaret
TürkMedya’nın katkılarıyla düzenlenen Boğaziçi film Festivali’ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Arısoy tören öncesi 100. Yaşını kutlayan Akşam Gazetesi’nin sergisini ziyaret etti. Son derece faydalı bir sergi olduğunu ifade eden Arısoy “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Oyuncu İpek Türktan Kaynak’a, ‘En iyi Kadın Oyuncu’ ödülünü TürkMedya Kurumsal İletişim Direktörü Fatih Uysan verdi.
Festivalde, ‘Bomba: Bir Aşk Hikayesi’ filmiyle İranlı Payman Maadi “En İyi Yönetmen Ödülü”ne layık görüldü.
50 bin lira değerindeki ‘Altın Yunus Ödülü’ Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi’nin (solda) ‘Tornavida’ filmine verildi.
TürkMedya Kurumsal İletişim Direktörü Fatih Uysan, TürkMedya Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet Özgür, Festival Başkanı Ogün Şanlıer ve Sanat Yönetmeni Emrah Kılıç gecede konuklarla yakından ilgilendi.
FESTİVALİN ARDINDAN
SERDAR AKAR (JÜRİ BAKANI-YÖNETMEN): Festival her şeyiyle çok güzel geçti. Bu tip festivallerin devam etmesini gönülden diliyorum.
BELÇİM BİLGİN (JÜRİ ÜYESİ) OYUNCU: Festivali ilk yılından beri takip ediyorum. Bir sinemasever bir izleyici olarak çok heyecanlı buluyorum. 6’ıncısı kutlu olsun bu senede çok heyecanlı bir festival oldu. Uluslararası Jüri olarak birçok film seyrettik ve değerlendirdik. En zoru da değerlendirme kısmıydı. İşin arkasındaki emeği biliyoruz. O yüzden zorlandık işin açıkçası. Burada olduğum için mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim.
BEGÜM BİRGÖREN (JÜRİ ÜYESİ-OYUNCU): Bizim için çok keyifli geçti. Türk sineması’ndaki iyi filmi değerlendirdik. Sinemayla dolu bir hafta geçirdik. Bu gece için de heyecanlıyız. Umarım verdiğimiz ödüller güzel ve hayırlı olur.
MEHMET USTA (OYUNCU): Bu festivallerin yaygınlaştırılması benim için Türk sineması için çok önemli. Sinemacılarla seyircileri sinemayla buluşturmanın pratik bir yoludur festivaller. Boğaziçi film Festivali’de çok kıymetli işler yapıyor. Çok iyi isimleri ağırlıyor çok güzel film seçkisi yapıyor. Büyük faydaların olduğunu herkes tarafından anlaşılıp daha çok destek verilmesine inanıyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapılır.
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