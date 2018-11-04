İstanbul’da film şöleni

FESTİVALİN ARDINDAN

SERDAR AKAR (JÜRİ BAKANI-YÖNETMEN): Festival her şeyiyle çok güzel geçti. Bu tip festivallerin devam etmesini gönülden diliyorum.

BELÇİM BİLGİN (JÜRİ ÜYESİ) OYUNCU: Festivali ilk yılından beri takip ediyorum. Bir sinemasever bir izleyici olarak çok heyecanlı buluyorum. 6’ıncısı kutlu olsun bu senede çok heyecanlı bir festival oldu. Uluslararası Jüri olarak birçok film seyrettik ve değerlendirdik. En zoru da değerlendirme kısmıydı. İşin arkasındaki emeği biliyoruz. O yüzden zorlandık işin açıkçası. Burada olduğum için mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim.

BEGÜM BİRGÖREN (JÜRİ ÜYESİ-OYUNCU): Bizim için çok keyifli geçti. Türk sineması’ndaki iyi filmi değerlendirdik. Sinemayla dolu bir hafta geçirdik. Bu gece için de heyecanlıyız. Umarım verdiğimiz ödüller güzel ve hayırlı olur.

MEHMET USTA (OYUNCU): Bu festivallerin yaygınlaştırılması benim için Türk sineması için çok önemli. Sinemacılarla seyircileri sinemayla buluşturmanın pratik bir yoludur festivaller. Boğaziçi film Festivali’de çok kıymetli işler yapıyor. Çok iyi isimleri ağırlıyor çok güzel film seçkisi yapıyor. Büyük faydaların olduğunu herkes tarafından anlaşılıp daha çok destek verilmesine inanıyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapılır.