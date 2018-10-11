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İstanbul'un caz hali! 

28. Akbank Caz Festivali, 17 Ekim’de Akbank Sanat ve Babylon’da iki konser ile başlıyor.

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28 Ekim’e kadar sürecek festival; 100’den fazla sanatçının performansıyla 37 ayrı mekanda 37 konser ile gerçekleşecek. Festival kapsamında ayrıca 3 söyleşi ve 16 atölye çalışması hayata geçecek. Festivalin ilk haftasında Avihai Cohen Quartet, Shinya Fukumori Trio, The Comet is Coming, Till Brönner, Ozan Musluoğlu Quintet, Jehan Babur ve Karl Hector&The Malcouns gibi sanatçı ve gruplar sahne alacak. Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali’nin yine ilk haftasında Liselerde Caz, Çocuklar için dans, atölye çalışmaları ile farklı mekanlarda renkli konuklarla söyleşiler gerçekleştirilecek.

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