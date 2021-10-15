İstanbul'un sembol yapılarından Yedikule Hisarı eski ihtişamına kavuşturulacak

AA 15 Ekim 2021 Cuma 15:36 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 15:36

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un pek çok dönemine tanıklık eden, kentin çok katmanlı ortak kültür mirasının en görkemli anıtlarından biri olan Yedikule Hisarı, şehrin tarihsel öğelerini içinde barındıracak bir restorasyon süreci geçiriyor.

Roma'nın en önemli kapılarından Altın Kapı, Bizans Dönemi kara surları ile Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen kule ve surlardan oluşan Hisar'ın etaplar halindeki restorasyonu devam ediyor.

Fatih Belediyesi tarafından kademeli sürdürülen restorasyon çalışmalarının birinci etabında, 3. Ahmet Kulesi ile Kuzey Pylon Kulesi arasında yer alan, statik açıdan zayıf durumdaki duvar ile Fatih Mescidi minaresinin statik güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Bunun yanı sıra, orta avlu peyzaj çalışmaları, belirlenen duvar yüzeylerinde temizlik, derz ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yedikule Hisarı içerisinde bulunan Fatih Mescidi'ne yönelik kazılar yapılarak, mescidin özgün temellerine ulaşıldı.

İkinci etap çalışmaları kapsamında ise giriş kulesinin restorasyon çalışmaları ile Mimar Cahide Tamer zamanında restorasyonu yapılan Güney Pylon ve Yedinci Kule arasındaki iç duvarın onarımı sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını üstlenen ilçenin, Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen camilerin, tarihi eserlerin, müzelerin, sarayların, mimari yapıların ve doğal güzelliklerin başkenti olduğunu ifade etti.

Yedikule Hisarı'nın da bu potansiyeli daha üst seviyelere taşıyacak bir tarihe sahip olduğuna işaret eden Turan, "Yedikule Hisarı sahip olduğu mana itibarıyla özellikle tarihçilerin, tarihe ilgi duyanların ve tarihseverlerin dikkatini çeken bir yapı. Yedikule Hisarı'nda, dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımız profesyonel rehber eşliğinde Hisar'ı gezerek, hem bu tarihi yapıyı keşfetme hem de restorasyon sürecini yerinde görme fırsatı yakalıyor." değerlendirmesini yaptı.