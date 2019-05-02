İşte Afife’nin en iyileri
Afife Jale anısına bu yıl 23. kez düzenlenen “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri” sahiplerini buldu. Zorlu PSM’de gerçekleştirilen ödül töreni, geçen yıldan bugüne kadar hayatını kaybeden sanatçıların anılmasıyla başladı.
Gecede “Haldun Dormen Özel Ödülü” Alice Müzikali ekibine, “Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü” Berkun Oya’ya, “Yapı Kredi Özel Ödülü” Rüştü Asyalı’ya, “Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü” ise Ahmet Levendoğlu’na takdim edildi. “Yılın En Başarılı Oyunu” ödülü “Krek” tarafından sahnelenen “Dünyada Karşılaşmış Gibi” oyununa verilirken, “Yılın En Başarılı Yönetmeni” ise “Fotoğraf 51” oyunuyla Çağ Çalışkur seçildi.
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