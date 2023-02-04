İstiklal Savaşı'ndan esinlenen Los Turcos: Türkiye'den başka bir şey konuşulmaz oldu

İspanya'nın güneydoğusundaki Valensiya bölgesinde bulunan, yaklaşık 10 bin nüfuslu Sax kasabasında düzenlenen festivalin ana unsurunu, bölgedeki İspanyol halkın 7'den 70'e katılımıyla kurulan 7 farklı grubun yaptığı geçit oluşturuyor.

Sivas doğumlu olan, kasabanın azizi Aziz Blas anısına 1627'den bu yana gerçekleşen festivalde, Araganolesliler, Garibaldiler, Hristiyanlar, Faslılar gibi isimlerle kurulan gruplar arasında 700'den fazla üyesiyle en büyüğü olan Los Turcos (Türkler) bu yıl da coşkulu bir geçit yaptı.

Her yıl olduğu gibi en çok ilgiyi gören Türkler grubundakiler, Türk ismini ve Türk bayrağını taşımanın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

- "TÜRKİYE'Yİ HER ZAMAN KALBİMDE TAŞIYORUM"



Los Turcos grubunun başkanı Francisco Sanchez, AA muhabirine verdiği demeçte, "Türkler grubunun başında olmak benim için en büyük heyecanlardan biri. Sax, 10 bin nüfuslu bir yer ve burada 700'den fazla üyemiz var. Bu inanılmaz bir şey. Türkiye'yi her zaman kalbimde taşıyorum." dedi.

Kasabada balkonları ve duvarları süsleyen bayraklar arasında en büyüklerinin hep Türk bayrağı olduğunu belirten Sanchez, "Bu, çok büyük bir gurur. Son yıllarda Türkiye ile olan ilişkilerimizin gelişmesiyle Sax'ta artık Türkiye'den başka bir şey konuşulmaz oldu." ifadesini kullandı.

İki yaşındaki çocuğuna Türkler grubunun kostümünü giydirerek geçide katılan Conchi de "Benim ve ailem için Türkler grubunun üyesi olmak inanılmaz bir gurur. Türkiye'yi özellikle televizyondaki dizilerden daha çok tanımaya başladım. Ailecek bu yaz İstanbul ve Kapadokya turuna çıkacağız." diye konuştu.

Türk grubunun diğer üyelerinden Joaquina, "1986'dan beri Türkler grubunun üyesiyim. Benim anneannem de Türkler grubundandı. O yüzden benim için önemli, duygulu ve onur verici bir şey." dedi.

Maria Jose, "Bu gruplara girmekte aile çok önemli bir sebep. Ben, Türk olduğum için çok mutluyum. Birkaç yıl grubumuzda bayrağı taşıma görevini de üstlendim." derken; Toni ise "Biz, diğerlerinden farklı, özel bir grubuz. Türk olmak bizim için onur ve gurur. Çünkü aile gibiyiz, hepimiz aynıyız." ifadesini kullandı.

Sax Belediye Başkanı Laura Esteban da "Festivaller, insanları, toplumları birbirlerine bağlayan bir etkinlik. Bizler, Türkler grubunun sayesinde bir şekilde Türkiye ile yakın bağ oluşturduk. Bu, bizim için bir onur." görüşünü dile getirdi.

- LOS TURCOS



1920'de kurulan "Los Turcos"un Türkiye veya Türklükle direkt hiçbir bağlantısı olmasa da kuruluşundaki esin kaynağının, o dönem Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nı kazanması olduğu biliniyor.

"Los Turcos"ların, Osmanlıları anımsatan fesli, pelerinli kostümleri, 1920'li yıllarda İspanya'da satılan "Marcos Tonda" marka bir çikolatanın kağıdı üzerinde yer alan resimden alıntı yapılarak hazırlanmış.

Yıllar içerisinde hep büyüyen ve kasabanın en prestijli grubu haline gelen "Los Turcos", Türkiye ve Sax arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008'de başbakan olarak İspanya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında, Granada'daki El Hamra Sarayı'na gittiğinde kendisini Los Turcos grubu karşılamıştı.

Los Turcos'un 100. yılına denk gelen 2020'deki festivale Türkiye'den gelerek katılan Mehteran Takımı, Los Turcos'un önünde geçide katılıp, büyük ilgi uyandırmıştı.