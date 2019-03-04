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İzmir Avrupa Caz Festivali başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen “26. İzmir Avrupa Caz Festivali” başladı.

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Festivalde 9 konser, birer jam session, seminer ve film gösterisinin yanı sıra atölyeler yer alacak. Saksafon sanatçısı Gianni Oddi ve piyanist Alessandro Bonanno’dan oluşan Jazz Virtuoso Duo, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bugün sahne alacak. Merkezde 7 Mart Perşembe günkü konserde ise Irina Sarbu, arkadaşları Puiu Pascu (piyano), Ciprian Parghel (kontrbas) ve Tudor Parghel (davul) 15 yıllık ortak deneyimlerini dinleyenlerine sunacak. Festival, 20 Mart Çarşamba günü sona erecek.      

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