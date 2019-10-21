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Kaçakçı yolunda çekilen ‘Omar ve Biz’e ödül

İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini anlatan ‘Omar ve Biz’ adlı film Varşova’dan ödülle döndü. Film, kaçakçıların geçiş noktalarından biri olan Assos civarında çekildi.

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İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini anlatan “Omar ve Biz”, dünya prömiyerini yaptığı Varşova Film Festivali’nden ödülle döndü. İlk kez izleyiciyle buluştuğu festivalde, “filminin sanatsal kalitesinin yanı sıra aktüel konusunu manevi ve insani yönlere dikkat çekerek işleyiş biçimi” sebebiyle “Ekümenik Jüri En İyi Film Ödülü”ne layık görülen film, Türkiye prömiyerini “56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak. Filmin yapımcı ve yönetmeni Mehmet Bahadır Er, filmin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında tamamlandığını söyledi. 
 
SEMBOLİK ANLAMI OLAN MEKAN
 
Çekim mekanının sembolik bir anlam taşıdığını kaydeden Er, “Filmin tamamı Assos civarında, kaçakların geçiş yaptığı güzergah üzerinde yapıldı. Bu bölgede yaklaşık 1 milyon insanın karşı tarafa geçtiği tahmin ediliyor” diye konuştu. Filmin verdiği mesaja işaret eden Er, “Bulunduğumuz şartlar, karşılaştığımız insanlar, onların koşulları veya ülkeler değişebiliyor ama insanlık değişmiyor. Biz gelip geçen göç dalgası, politik süreç her nasıl olursa olsun insanlığımızı muhafaza etmekten sorumluyuz. Filmin anlattığı en temel nokta bu.” değerlendirmesinde bulundu.      
Filmin diğer yönetmeni Maryna Gorbach Er ise 13 senedir Türkiye’de yaşadığını dile getirerek, “Omar ve Biz”in eşi Mehmet Bahadır Er ile yaptıkları üçüncü film olduğunu söyledi.

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