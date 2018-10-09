Kadıköy Belediyesi tarafından yapılacak "Kadıköy Tiyatro" binasının temel atma töreni yapıldı.

Tiyatro sanatçıları, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenin açılışında, "Varillaz" grubu müzik gösterisi yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu törendeki konuşmasında, 4,5 yıllık süreçte birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Nuhoğlu, "Karikatür Evi", "Gençlik Sanat Merkezi", "Sosyal Yaşam Evleri", "Çocuk Kültür Merkezi" ve İDEA'nın yanı sıra kreşler, akademi, spor merkezleri, parklar yaptıklarını söyledi.

Tiyatronun kendileri için çok önemli olduğu ve yeni projelere devam ettiklerini belirten Nuhoğlu, şöyle konuştu:

"Bütün bu projeleri hayata geçiren felsefenin temelinde insan yatıyor. İnsanın ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Hiçbir zaman bütçemiz yetmiyor demedik. Sağlıklı bir bütçe oluşturduk, paramızı iyi tuttuk ve bütçemizi iyi kontrol ederek bu projeleri hayata geçirebildik."

1 yılda tamamlanacak

Aykurt Nuhoğlu, tiyatro binasının proje aşamasının 2 yıl önce başladığından bahsederek, açılışının ise yaklaşık 1 yıl sonra yapılmasını planladıklarını söyledi.

Oyuncu Rutkay Aziz de, demokrasi kültürünün oluşmasında belediyelere ve tiyatrolara önemli görevler düştüğünü belirtti.

"Kadıköy Tiyatro"nun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rutkay Aziz, "Bildiğiniz gibi, Osmanlı Viyana'yı iki defa top atışına tutmuştur. Kale komutanı kralına şu haberi gönderir; 'Osmanlı'nın yoğun top atışı altındayım ama yine de halkınızı haftada 2 gün de olsa tiyatroya götürebiliyorum.' der. İyi ki Viyana'yı almamışız diyorum ben de. İnsanoğlunun yaşamında önemli anlar vardır, bu an da benim için o kadar kıymetli" dedi.

Konuşmaların ardından, İstanbul'un önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanan "Kadıköy Tiyatro"nun temeli, tiyatro sanatçılarıyla birlikte atıldı.

360 derecelik izleme alanı

Tiyatro oyuncularıyla uzmanların görüşleri alınarak ve dünyadaki örnekleri incelenerek projelendirilen "Kadıköy Tiyatro"nun tasarımı, mimar Özgür Bingöl ve İlke Barka imzası taşıyor.

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan "Kadıköy Tiyatro", seyir yeri ve sahne arasındaki ayrımların bir yana bırakıldığı "meydan sahne" biçimiyle, 360 derecelik izleme alanı oluşturacak.

Oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabilecek sahne, 400 izleyiciyi ağırlayabilecek.

Oyunculara 24 saat prova imkanı sağlayacak ve toplamda bin kişiye ev sahipliği yapabilecek tiyatro, 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak.