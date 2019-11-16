Kahraman futbolcuların hayatı belgesel oluyor

Vatanımızın kurtarılması için 1. Dünya Savaşı sırasında canlarını feda eden kahramanların hiç bilinmeyen hikâyeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı’nda hem cephede vatan savunması yapıp hem futbol kulüplerinde top peşinde koşan kahraman futbolcuların hikâyesi belgesel oluyor. Garguş Medya Yapım tarafından hayata geçirilecek olan “İdmancılar” adlı belgesel film, şehit ve gazi futbolcuların hiç anlatılmamış hikâyelerini beyaz perdeye taşıyacak. “İdmancılar” projesi; belgesel kurmaca türünde olup 1900’lü yılların başından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süreçte, çoğunluğu futbolculardan oluşan şehit ya da gazi vatansever sporcuları konu alıyor. “İdmancılar” yedi farklı karakterin hikâyelerinin yedi farklı şekilde anlatıldığı yedi bölümden oluşuyor. Bu karakterler arasında Galatasaray futbol kulübünün ilk futbolcularından Kurt Celal, Bereket ve Beşiktaş kulübünün kurucularından Mehmet Ali Fetgeri Bey, son servetiyle Fenerbahçe kulübünü yok olmaktan kurtaran Mehmet Nasuhi Esad Bey, Hasan Basri bey, Saim Turgut bey, Sabri Mahir bey, Hasnun Galip bey gibi vatansever futbolcular var.

KURT CELAL ETKİLEDİ

Garguş Medya’nın ortağı Sare Kadakçı “İdmancılar” belgeseli için heyecanlı olduklarını belirterek “İlk defa 2015 yılında Kurt Celal’in hikâyesini dinlediğimde çok etkilenip, savaş dönemindeki kahraman sporcularla ilgili yapılmış çok fazla çalışma olmadığını fark ettim. Hakkını vererek güzel bir çalışma çıkartacağımıza inanıyoruz” dedi.

BELGESEL AÇILIŞTA TANITILDI

İdmancılar'ın tanıtımı Medya lişkileri Uzmanı Sare Kadakçı ve Yönetmen Eda Fatma Gürbüz’ün güç birliği yaparak kurdukları Garguş Medya Yapım Şirketi’nin açılışında yapıldı. Açılışa oyuncuların yanı sıra milletvekili Sare Aydın Yılmaz, eski milletvekili Metin Külünk, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.