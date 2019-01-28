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Kalplerde bir ateş yansın yeter

İstanbul’daki Şerefiye Sarnıcı, yüzyıllardır insanlığa ilahi aşkla seslenen Yunus Emre’nin şiirleriyle çınladı. Mezzosoprano Serap Çiftçi: DilerimYunus Emre’nin sözleri bu konserler sayesinde kalplerde ateş yaksın.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzosoprano Serap Çiftçi, Şerefiye Sarnıcı’nda, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Yunus Emre’nin eserlerini seslendirdi. “Yunus Emre Aşka Yolculuk” konserinde sanatçıya, neyde Hüseyin Avni Özaydın, kanunda Mustafa Tabak ve perküsyonda Barış Cem Songur eşlik etti.      

Konserde sözleri Yunus Emre’ye ait olan şiirler, Türkçe ve İngilizce olarak hem okundu hem de enstrümanlar eşliğinde dinleyicilerin beğenisine sunuldu.       

YERELDEN EVRENSELE

Konser öncesinde konuşan sanatçı Serap Çiftçi, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı festivallerde yaklaşık 10 yıldır Türkiye’yi ve müziğini temsil ettiğini belirterek, “Yerel olmadan evrensel olmak mümkün değil” dedi.      

TANITIM ÇOK ÖNEMLİ

Yunus Emre şiirlerinin edebiyatta da çok büyük önem verilen bir isim olduğunu dile getiren Çiftçi, “Tasavvuf müziğini yurt dışında da tanıtmak esas amacım. Önemli olan burada ne kadar çok insana dokunuyor olduğumuz. Bu bizim kültürümüz ve bizim dokumuz” ifadesini kullandı.       

POPÜLER KÜLTÜR DAYATMASI

Yunus Emre’nin düşüncelerinin ve ilahi aşkının yurt dışında da tanıtılmasını amaçladığını dile getiren mezzosoprano Serap Çiftçi: Çünkü popüler bir kültür Türkiye’ye yayılmak isteniyor. Halbuki bu düşünceler yüzyıllar öncesinde bizim dervişlerimizin söylediği düşünceler. Bunlara daha çok sahip çıkmalı ve duyurmalıyız. Benim kalbim Yunus aşkıyla yanıyor ve diliyorum ki bu konserle dinleyicilerin de kalbinde bu ateş yansın.”

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