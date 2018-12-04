Kanlı Komedya 'Caligula' Baba Sahne'de

Halkının kendisinden nefret etmesi için adeta yanıp tutuşan ama sevgili atı İncitatus’u senatoya konsül yapma cüretini gösterdiğinde dahi halktan bir tepki görmeyen, çılgın ve zalim Roma İmparatoru Caligula’nın trajikomik hikâyesi Kanlı Komedya ‘Caligula’ ile 12 ve 19 Aralık’ta Baba Sahne’de. Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun’un birlikte rol aldığı Kanlı Komedya ‘Caligula’nın yönetmen koltuğunda Ragıp Yavuz oturuyor.

Baba Sahne prodüksiyonu Kanlı Komedya ‘Caligula’, sanata ve edebiyata katkılarıyla olduğu kadar halkına ve çevresine yaşattığı zorbalık, vahşet ve sapkınlıklarıyla da tanınan Roma İmparatoru Caligula’nın hikâyesi üzerinden, halkın özgürlük ve demokrasi arayışına eleştirel bir yaklaşım sunuyor. Oyunda, M.S. 37-41 yılları arasında hüküm süren Caligula ve çevresindekiler, Ragıp Yavuz’un trajikomik yorumunda güncelliğini koruyan metaforik birer “figür” olarak işleniyor.

Dünyaca tanınan Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleme aldığı oyunu dilimize Hüseyin Mevsim çevirdi. Sahne ve kostüm tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı oyunda Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun rol alıyor.

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Oyunu Ödülü’nü kazanan oyun; Öktem’e 24. Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Saraçoğlu’na 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Üstündağ’a 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Yüksel Aymaz’a ise 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Işık Tasarımı ödüllerini getirdi.