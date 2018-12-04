Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kanlı Komedya 'Caligula' Baba Sahne'de

Kanlı Komedya ‘Caligula’, 12 Aralık ve 19 Aralık'ta Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Halkının kendisinden nefret etmesi için adeta yanıp tutuşan ama sevgili atı İncitatus’u senatoya konsül yapma cüretini gösterdiğinde dahi halktan bir tepki görmeyen, çılgın ve zalim Roma İmparatoru Caligula’nın trajikomik hikâyesi Kanlı Komedya ‘Caligula’ ile 12 ve 19 Aralık’ta Baba Sahne’de. Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun’un birlikte rol aldığı Kanlı Komedya ‘Caligula’nın yönetmen koltuğunda Ragıp Yavuz oturuyor.
 
Baba Sahne prodüksiyonu Kanlı Komedya ‘Caligula’, sanata ve edebiyata katkılarıyla olduğu kadar halkına ve çevresine yaşattığı zorbalık, vahşet ve sapkınlıklarıyla da tanınan Roma İmparatoru Caligula’nın hikâyesi üzerinden, halkın özgürlük ve demokrasi arayışına eleştirel bir yaklaşım sunuyor. Oyunda, M.S. 37-41 yılları arasında hüküm süren Caligula ve çevresindekiler, Ragıp Yavuz’un trajikomik yorumunda güncelliğini koruyan metaforik birer “figür” olarak işleniyor.
 
Dünyaca tanınan Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleme aldığı oyunu dilimize Hüseyin Mevsim çevirdi. Sahne ve kostüm tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı oyunda Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun rol alıyor.
 
6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Oyunu Ödülü’nü kazanan oyun; Öktem’e 24. Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Saraçoğlu’na 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Üstündağ’a 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Yüksel Aymaz’a ise 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Işık Tasarımı ödüllerini getirdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA