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Kapının ardında bir’ ben’ vardır

Güneş Altunkaş’ın ‘Kapının Ardındaki Ben’ adlı romanı raflardaki yerini aldı.

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Nemesis Kitap tarafından yayınlanan eserin tanıtımı geçen hafta bir basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıda konuşan yazar Altunkaş, günümüzde başlayıp 1955 yılındaki Beyoğlu’na dönen ve o dönemin atmosferini anlatan romanıyla ilgili konuştu. Altunkaş, romanında öne çıkan kapı metaforu için kapıların ardında yaşanan gizemlerden, yan binamızda neler yaşandığını bilemediğimizden, hastalığın, sağlığın, doğumun, kutlamanın ve daha pek çok olayın kapılar ardında gerçekleştiğinden bahsederek kapının kitaptaki önemini vurguladı.

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