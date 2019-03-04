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Karadeniz’in hazineleri kayıt altında

Karadeniz Kültür Envanteri Projesi kapsamında 8 il ve 99 ilçede yapılan çalışmalar sonucunda, 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı.

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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından yürütülen “Karadeniz’de Zamanın İzleri – Karadeniz  Kültür Envanteri Projesi” kapsamında 8 şehirdeki kültür varlıkları kayıt altına alındı. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon şehirlerini kapsayan çalışma, konularında uzman akademisyen ve bilim adamlarının katkılarıyla araştırma, tespit, belgeleme (görsel, işitsel, yazılı), veri tabanına işleme ve raporlama şeklinde yürütüldü.      

İki yıldır çalışmaları süren projede, “Karadeniz Kültür Envanteri” kültür varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler başlıkları altında sınıflandırıldı. Türkiye’de ilk kez geniş ölçekli bir çerçevede hazırlanan, binlerce varlığın sınıflandırıldığı geniş bir veritabanı olarak, kültürel varlıkların takibi, turizm ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunmayı amaçlayan envanter kapsamında 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayda geçirildi.    

Proje için özel yazılım     

Proje için özel olarak “Entegrasyon ve Yayın Sistemi” (ONEYYAS) adlı online kültür envanter yazılımı üretildi. Ayrıca projenin tüm verileri, “karadeniz.gov.tr” adresinden yayına sunulmaya başladı. Projeyi değerlendiren DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, Karadeniz’i doğru tanıtarak, gelecek nesillere anlatılması gerektiğini ifade etti.      

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