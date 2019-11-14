Karagöz Festivali başlıyor

Karagöz sanatçısı ve Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, festivalin her geçen sene büyüyerek devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Festivalimizi, Karagöz sanatçıları ile birlikte,14-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle İstanbul seyircisi ile buluşturacağız. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 18 Kasım’da ise İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde “3. İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri”ni sahipleri ile buluşturacağız. Festivalimiz sadece tek bir ilçede gerçekleşmiyor. Olabildiğince fazla ilçede seyirci ile buluşacağız. Bu ilçeler arasında Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye ve Esenler yer alıyor.”