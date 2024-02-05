Kariye Camii'nde geri sayım! Restorasyonu tamamlanan cami 23 Şubat Cuma günü ibadete açılacak

Fatih'te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi. Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'ndeki çalışmalar tamamlandı. Yüzde 100 yün, özel tasarım kırmızı halılarla döşenen tarihi caminin 23 Şubat Cuma günü ibadete açılması planlanıyor. Öte yandan tarihi caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu öğrenildi.

KARİYE CAMİİ'NİN MİMARİ YAPISI



5 ana mimariden oluşan Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini aldı. İçerisindeki mozaik dekoratif öğelerle güçlendirilen Kariye Camii, dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarlarıyla sade bir yapı gibi görünüyor. Kubbesinin sadece kasnağı orijinal olarak bugüne gelen Kariye Camii'nin yıkılan kubbesi ahşaptan yapılarak üzeri alçı ile kaplanmıştı. Uzunlamasına dikdörtgen bir yapıya sahip olan tarihi caminin içerisinde 16 adet pencere yer alıyor. Camideki bu pencerelerin ise içerdeki bölümün aydınlatılması için uzun şekilde yapıldığı biliniyor. Zemininde ve duvarlarında mermer kullanılan tarihi caminin iç mekan süslemelerinde mozaik ve freskler bulunuyor.