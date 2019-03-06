Katar'da erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi Katar Müzeler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 'Katar'daki Londra Üniversitesi Akademisi (ULC) iş birliğiyle ülkenin batısındaki Yugbi bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sonucu erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi.' denildi.