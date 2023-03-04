İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Kazı çalışmasına şaşırtan keşif! Müteahhit hemen yetkilileri aradı

Bursa'da bir inşaat çalışmasında kazı yapılırken tarihi kalıntılara rastlandı. Müteahhidin haber vermesiyle olay yerine gelen arkeologlar kalıntının lahit olduğunu ve içindeki kemiklerin incelenmeye alınacağını bildirdi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
Kazı çalışmasına şaşırtan keşif! Müteahhit hemen yetkilileri aradı
ABONE OL

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken lahit bulundu. İnşaatın müteahhidi tarafından yetkililere bildirilen lahitte bulunan kemikler incelenmek üzere Bursa Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN BULUNDU

Halit Paşa Mahallesi'nde kapalı pazar alanında sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, inşaatın müteahhidi tarafından durum yetkilere bildirildi.

Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, söz konusu kalıntının, içerisinde kemikler bulunan lahit olduğu anlaşıldı.

BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE GÖTÜRÜLECEK

Bulunan tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi'ne götürüleceği, lahdin de çıkarılacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.