Okan, DÜ Orman Fakültesi tarafından düzenlenen "Son Kazılar Işığında Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosu" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Konuralp Antik Kenti tiyatro kazısına ilk olarak 2013 yılında başlandığını anımsattı.

Tiyatro ve çevresindeki kazıların, Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Belediyesi desteğiyle sürdürüldüğünü belirten Okan, "MÖ inşa edildiği bilinen antik tiyatro, asıl gelişimini Roma döneminde gerçekleştirmiştir. Kullanılan malzemelerin hem görsel hem de işlevsel olması, antik tiyatronun sanat alanında oldukça ileride olduğunu kanıtlıyor. Ortaya çıkan duvarlar da harçsız ve oldukça düzgün bir şekilde örülmüş durumda." şeklinde konuştu.

Kazıların arkeologları heyecanlandırdığını aktaran Okan, şunları kaydetti:

"Yapılan kazılarda Anadolu'nun çeşitli bölgelerine ait amforalar çıkarıldı. Bu buluntular ticareti işaret ediyor. 2018 yılında yaptığımız kazılar oldukça verimli geçti. 'Batı Karadeniz'in Efes'inde kazılar bitince önemli bir miras kazanacağız."

Program sonunda Doç. Dr. Emre Okan'a, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu teşekkür belgesi takdim etti.