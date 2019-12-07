Kemerleri bağlayın oyun başlıyor
İstanbul Gelişim Tiyatrosu tarafından ilk olarak 2009 yılında sahneye konulan “Kazasız Kul Olmaz” adlı eğitsel oyun, Edirne’nin Keşan ilçesinde seyircilerle buluştu.
Dünyada ilk defa yapılan uygulamada, oyun başlamadan yapılan anons ile seyircilerden koltuklardaki emniyet kemerlerini bağlamaları isteniyor. Trafik kazalarına dikkat çeken oyunda rol alan Ceyhun Fersoy, kendisinin de bir kazazede olması nedeniyle projeye dahil olduğunu ifade ederek “1994 yılında çok büyük bir trafik kazası geçirdim. Aracımızın üzerinden 18 tekerlekli bir TIR geçti. Belki şu anda hayatta bile olmayabilirdim. Türkiye’nin bu konuda derdi var. Lütfen kemer takalım, yollara dikkat edelim, kurallara uyalım” diye konuştu.
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