'Kendi Gök Kubbemiz'in galası yapıldı

Usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Kendi Gök Kubbemiz" şiirinden yola çıkılarak Sönmez Atasoy tarafından kaleme alınan aynı adlı oyunun galası yapıldı.

Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde gerçekleştirilen galada açıklama yapan oyunun yönetmeni Okday Korunan, oyunda Beyatlı'nın tüm hayatını ele aldıklarını belirterek, "Yahya Kemal'in ömrünün bir gecenin içinde aklından bir film şeridi gibi geçişini anlatan bir oyun aslında." dedi.

Korunan, oyunda ayrıca Beyatlı'nın şiire bakışını, estetik duruşunu, hayatla olan ilişkisini, tarihsel kimliğini, kişiliğini, aşklarını sahnelediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yahya Kemal'in 31 Ekim Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki son gecesini, Türk edebiyatına ışık tutan, yön çizen bakışını anlatıyoruz oyunda. Bu anlamda çok kıymetli bir oyun. Çünkü Yahya Kemal, divan edebiyatının yirminci yüzyıla akan damarın temel taşı. Birinci Yenicileri destekleyerek gençlere verdiği ilham ve heyecan yanında, geçmişten gelen o güçlü Türk şiirinin de damarını koruyup, geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprüdür. Aynı zamanda bir filozof ve bir bilgedir."

Oyunun dramaturgunu yaparken büyük bir keyifle çalıştığını dile getiren Korunan, filmde aynı zamanda Yahya Kemal Beyatlı'yı canlandırdığını anlattı.

Bir aylık süreçte oyunun sahneye konulduğunu söyleyen Korunan, "Kısa bir süreç ama arkasında çok usta bir kalem var. Dramaturji noktasında masa başında 'bu nasıl hallolur?' dediğim pek çok şey sahnede çok kolay halloldu." diye konuştu.

Korunan, oyunun sahne tasarımına da değinerek, şunları kaydetti:

"Oyunda kapalı bir kutu ve sayfalarca yazı göreceksiniz. Unutmayalım ki 'mısra şairin haysiyetidir' Yahya Kemal, tek bir mısrayı yazabilmek için kuyumcu terazisiyle tartıp, kimseye göstermemek için de kitap dahi bastırmamış. Biz de Yahya Kemal'in yazıp da paylaşmadığı şiirlerini dekor olarak burada paylaştık. Sahne arkasındaki kapı, onun dünyasına açılan bir kapıdır. Sahne de tamamıyla onun dünyasıdır ve oyun arafta geçer."

Tek perdelik eserin dekorunu ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Önder Arık hazırladı. Oyunun müzikleri ise Timur Selçuk imzasını taşıyor.