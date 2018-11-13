Kendime bile itiraf etmekten korktuğum şeylerle ilgileniyorum

Diş geçirmediğim, anlamadığım, belki acısını çektiğim, kendime bile itiraf etmekten korktuğum birtakım gerçekleri barındıran şeylerle ilgileniyorum” dedi. Ceylan, uzun süredir Türkiye’de ustalık eğitimine katılmadığını söyleyerek, “Ben kendimi usta saymıyorum. Sinema sonu olan, bilinen bir şey değil. Devamlı öğrenilen bir şey. Aslında en büyük öğretmen, yaptığımız hatalar oluyor” ifadelerini kullandı. Ceylan, şunları kaydetti: “Sinema yapmak benim için itiraf alanı gibi bir şey. Kendim de film seyrederken bir tür itiraf ararım. Öğretmen gibi, bana bildiklerini anlatmaya çalıştığını düşündüğüm yönetmenler, filmler hoşuma gitmez.’’

Ceylan, sinemaya yönelmeye askerdeyken karar verdiğine belirterek, “Sebebi, zannediyorum yalnızlıktı. Tanıdığım yoktu. Çok küçük bir zümrenin egemenliğinde görünüyordu. Sinemada tamamen kendi yapıma, kişiliğime uygun yeni bir yöntem yaratmak durumunda kaldım” diye konuştu. Ceylan, Rus edebiyatını çok sevdiğini sözlerine ekleyerek, klasiklere tutkun olduğunu, insanlık üzerinde büyük etki yaratmış klasikleri okumak gerektiğini vurguladı.