'Kentleşme arttıkça ‘insan’ kayboluyor'

Şiirimizin trajik kayıplarından İlhami Çiçek’e adanmış bir şiirle başlıyor Fatih Memiş’in ilk kitabı ‘Sana Seslenmek İstedim’. Şiirlerinde, “oyun” kavramı üzerinden tematik bir yoğunluğa kapı aralayan Fatih Memiş ile Selçuk Küpçük konuştu.

Kitabının ilk şiiri İlhami Çiçek’e adanmış. Şiirinin oluşumunda İlhami Çiçek’in yazdıklarının bir etkisi oldu mu?

Gencecik yaşta aramızdan ayrılan İlhami Çiçek, şiirleriyle ruh dünyamı zenginleştirdi. Şiire ilk başladığım zamanlardan bu yana hayatın oyunla yorumlanabileceği düşüncesinde oldum. İlhami Çiçek, benim için bu oyun düşüncesinin zenginleşmesinde payı olan önemli bir şair. Satranç Dersleri’ni okuduğumuzda orada oyunun, yani hayatın tam ortasında kalmış bir insanla karşılaşırız.

Modern şiirin kent kavramı ile çatıştığını biliyoruz. Senin şiirinde de bu gözleniyor. Senin kişisel öykünde kente dair bu gerilimi besleyen sebepler neler?

Kentin insana karşı merhameti yoktur. Sana bakar ama aslında seni görmez. Çünkü orada hep bir meşguliyet, hep bir hızlı akış vardır. Dursun istersin durmaz. Ses yığınlarının içinde, insanın kendi sesini araması, bulduğunda ise o sesi duyuramaması ne kadar da trajik. Kentleşme arttıkça insanı kaybettiğimizi hissediyorum. Şehir, kent kavramına göre daha olumlu bir kavram şeklinde algılanıyor. Kent ise daha soğuk. Şiirlerimde şehir derken aslında kenti kastediyorum. Bana ilk anda yüksek binaları ve kalabalığı çağrıştırıyor kent. Ancak binalar ruhsuz, insanlar duygusuzdur burada. Kente rağmen yaşamaktır beni bu anlamda diri tutan.

Şiirlerini ağırlıklı olarak Yedi İklim dergisinde yayınladın. Bu ilk kitabın da oradan çıktı. Yedi İklim’in genç kuşak bir şair olarak sende oluşturduğu karşılık nedir?

Yedi İklim’in bendeki yeri büyük. Dergi takibine onunla başladım. Şiire ulaşmak adına yola çıkmış birisi olarak, şiiri tanımamı, yazdıklarımın farkında olmamı sağladı. Yedi İklim, gençlere her zaman önem veren bir dergi olmuştur. Dergiye baktığınızda usta isimlerle gençlerin kaynaştığını, isimlerinin aynı sayfalarda yer aldığını görebilirsiniz. Geçmişine baktığınızda yetiştirdiği birçok ismin edebiyat dünyasındaki yerleri de ortada. Bu bakımdan Yedi İklim edebiyatımızdaki okul niteliğindeki dergilerden birisi. Dergiye ilk gönderdiğim şiiri Ali Haydar Haksal hocam yanıtlamıştı. Şiirim zayıf olmasına rağmen, teşvik edici sözleri, ilgisi ve samimiyetini her zaman hatırlarım.