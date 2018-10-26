Kilis'te bir tarlada 'taban mozaiği' bulundu
Kilis'te, bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulduğu 45 metrekarelik taban mozaiği koruma altına alındı. Mozaiğin Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin ediliyor.
- AA
Kilis Kuzini köyü Zamhalı-Palanlı mevkisinde bir çiftçi tarlasını sürerken üzerinde çeşitli figür ve yazılar yer alan mozaik buldu.
Çiftçinin ihbarıyla bölgede çalışma başlatan Kilis Müze Müdürü Arkeolog Macit Aşir başkanlığındaki ekip, kazı sonucu M.S. 6. yüzyıl, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen 45 metrekare ebadında ve tahrip olmuş taban mozaiğini gün yüzüne çıkardı.
Küçük bir kiliseye ait olduğu tahmin edilen taban mozaiği, uzman ekiplerce yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden alınarak, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi deposunda muhafaza altına alındı.
Elde edilen eserlerin gelecek günlerde hizmete girmesi planlanan Kilis Arkeoloji Müzesinde sergileneceği öğrenildi.
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